شائعة زواج كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني تعود إلى الواجهة وتتصدّر التريند

عادت شائعة زواج الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني لتتصدّر مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب تداول أنباء عن زواجهما.

ومع إعادة تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء زواج كريم محمود عبد العزيز، ازدادت تساؤلات الجمهور حول حقيقة العلاقة بين النجمين، رغم عدم تعليق أي من الطرفين على ما يتم تداوله حتى الآن.

تفاصيل طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي



بعيدًا عن المصادر فإن المؤشرات أيضًا تؤكد حدوث الانفصال بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، ابتداء من مسح كل منهما صور الآخر من حساباته على السوشيال ميديا، وانتهاء بعدم حضور الزوجة للعرض الخاص لمسلسل زوجها الأخير "مملكة الحرير" الذي أقيم منذ عدة أيام.



هذه المصادر، مع هذه المؤشرات، أكدت خبر الانفصال، وبعده الطلاق الذي تم بالتراضي بين الزوجين منذ عدة أسابيع، مع الاتفاق على إبقاء الصداقة بينهما حفاظا على مشاعر بناتهم.

هذا عن الطلاق.. ولكن ماذا عن سبب الطلاق، وهل صحيح أن هناك قصة حب بين دينا الشربيني وكريم عبدالعزيز هي السبب في الانفصال ومن ثم الطلاق؟

علاقة دينا الشربني بطلاق كريم محمود عبد العزيز

علم موقع “صدى البلد” أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لا توجد أي علاقة لـ دينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز، والأيام المقبلة سوف تثبت ذلك، لأنها إذا كانت السبب في الطلاق فهذا معناه أنهما سيتزوجان طالما لم يعد هناك مانع في زواجهما بعد طلاقه من زوجته، وهو أمر لن يحدث، حسب مصادرنا، لسبب بسيط، وهو أنه لا علاقة لدينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز.

ومن المعروف أن هناك شائعات ترددت حول وجود علاقة بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز بعد مشاركتهما معا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عرض العام الماضي، ثم تجددت هذه الشائعات هذا العام مع بدء تصويرهما فيلمهما الجديد "طلقني" حاليا.