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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هل دينا الشربيني سبب طلاق كريم محمود عبدالعزيز من زوجته.. تفاصيل جديدة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني
كتب قسم الفن

انتشر أمس خبر طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته وأم بناته آن الرفاعي، فيما لم يؤكد كريم محمود عبد العزيز أو زوجته آن الرفاعي حتى هذه اللحظة خبر الطلاق بشكل رسمي.

لكن مصادر مقربة من الزوجين أكدت لموقع صدى البلد حدوث الطلاق، الذي تم رسميا بالفعل منذ عدة أسابيع.

تفاصيل طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

بعيدا عن المصادر فإن المؤشرات أيضا تؤكد حدوث الانفصال بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، ابتداء من مسح كل منهما صور الآخر من حساباته على السوشيال ميديا، وانتهاء بعدم حضور الزوجة للعرض الخاص لمسلسل زوجها الأخير "مملكة الحرير" الذي أقيم منذ عدة أيام.

هذه المصادر، مع هذه المؤشرات، أكدت خبر الانفصال، وبعده الطلاق الذي تم بالتراضي بين الزوجين منذ عدة أسابيع، مع الاتفاق على إبقاء الصداقة بينهما حفاظا على مشاعر بناتهم.

هذا عن الطلاق.. ولكن ماذا عن سبب الطلاق، وهل صحيح أن هناك قصة حب بين دينا الشربيني وكريم عبدالعزيز هي السبب في الانفصال ومن ثم الطلاق؟

علاقة دينا الشربني بطلاق كريم محمود عبد العزيز 

علم موقع صدى البلد أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأنه لا توجد أي علاقة لـ دينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز، والأيام المقبلة سوف تثبت ذلك، لأنها إذا كانت السبب في الطلاق فهذا معناه أنهما سيتزوجان طالما لم يعد هناك مانع في زواجهما بعد طلاقه من زوجته، وهو أمر لن يحدث، حسب مصادرنا، لسبب بسيط، وهو أنه لا علاقة لدينا الشربيني بطلاق كريم محمود عبد العزيز.

ومن المعروف أن هناك شائعات ترددت حول وجود علاقة بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز بعد مشاركتهما معا في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذي عرض العام الماضي، ثم تجددت هذه الشائعات هذا العام مع بدء تصويرهما فيلمهما الجديد "طلقني" حاليا.

هذه الشائعات ليست جديدة على دينا الشربيني التي سبق واتهمت أيضا بالدخول في قصة حب مع شريف سلامة، وأنها سبب خلافه مع زوجته داليا مصطفى.

كريم محمود عبد العزيز آن الرفاعي دينا الشربيني مملكة الحرير طلاق كريم محمود عبد العزيز

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