مملكة الحرير يحقق رقما قياسيا على يانجو بلاي ويتصدر الترند لليوم الثالث على التوالي!

أعلن تطبيق "يانجو بلاي" أن مسلسل "مملكة الحرير" حقق انطلاقة استثنائية، مسجّلًا رقمًا قياسيًا في عدد المشاهدات منذ يوم عرضه الأول، حيث تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على التطبيق، واحتل صدارة الترند على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس" ومحركات البحث مثل "جوجل".

كما تصدرت عبارة "موعد عرض مملكة الحرير" مؤشرات البحث في دول مثل مصر، الكويت، والإمارات، في تأكيد واضح على الإقبال الكبير والاهتمام الواسع بالعمل.

المسلسل من إخراج وتأليف الدكتور بيتر ميمي، وإنتاج "سينرجي بلس" بالتعاون مع "كونكر"، ويتصدر بطولته النجم كريم محمود عبد العزيز، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية من بينهم أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل، سارة التونسي، وليد فواز، ومحمود البزاوي.

يتكوّن "مملكة الحرير" من 10 حلقات، ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة قبل الجميع بثلاث ساعات حصريا على التطبيق.