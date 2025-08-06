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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تقريبا مع تقييم أحدث نتائج أعمال الشركات

ارشيفيه
ارشيفيه
وكالة

استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية تقريباً خلال تعاملات ليلة الثلاثاء الخامس من أغسطس  مع تحليل المستثمرين لأحدث دفعة من نتائج أعمال الشركات.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones الصناعي 19 نقطة، أو 0.1%. ولم تشهد العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 تغيراً يُذكر، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.2%.

في تعاملات ما بعد جلسة التداول يوم الثلاثاء، تراجعت أسهم شركة سناب Snap بأكثر من 16% بعد أن جاءت الإيرادات أقل بقليل من التقديرات، بينما انخفضت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز Advanced Micro Devices بنحو 4% بعد أن سجلت أرباحاً معدلة للسهم الواحد أقل من التقديرات. 

من ناحية أخرى، ارتفعت أسهم شركة أريستا نتوركس Arista Networks بأكثر من 14% على خلفية نتائج أعمال أفضل من المتوقع.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب جلسة خاسرة في وول ستريت، ليسجل مؤشر S&P 500 بذلك خامس انخفاض خلال آخر ستة جلسات، كما سجل مؤشر Dow Jones الجلسة السلبية السادسة بين الجلسات السبع الماضية.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا في جلسة الثلاثاء، وانخفض مؤشر Nasdaq المركب بنحو 0.7%. وتمكنت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة من مقاومة اتجاه السوق الهبوطي، وارتفع مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.6%.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في شركة Truist Wealth، كيث ليرنر، لقناة CNBC: "نحتاج فقط إلى بعض الفهم". وأضاف: "الأسواق لا تتحرك في خط مستقيم... ولكن، بشكل عام، ما زلت أعتقد أن الاتجاه الأساسي إيجابي".

سيتابع المستثمرون يوم الأربعاء تقارير نتائج الأعمال المقررة من ديزني Disney، وأوبر Uber، وماكدونالدز McDonald’s قبل الافتتاح، تليها تقارير نتائج الأعمال من إير بي إن بي Airbnb، ودور داش DoorDash، وليفت Lyft بعد إغلاق السوق. 

وبينما لا يُتوقع صدور بيانات اقتصادية مهمة يوم الأربعاء، سيتابع المتداولون خطابات مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، بمن فيهم رئيسة الاحتياطي الفدرالي في بوسطن سوزان كولينز، ورئيسة الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، خلال اليوم.

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