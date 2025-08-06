أحمد حمودة: رحيل وسام أبو علي خسارة فنية للأهلي.. وعدي الدباغ نجاح للزمالك

علّق أحمد حمودة، نجم منتخب مصر والمقاولون العرب السابق، على انتقال وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق إلى الدوري الأمريكي، وتعاقد الزمالك مع النجم الفلسطيني عدي الدباغ، مؤكدًا أهمية هذه التحركات على الساحة الكروية المصرية.

وقال حمودة، خلال ظهوره في أحد البرامج ، إن المدير الرياضي لنادي الزمالك، جون إدوارد، يفترض أن يكون له دور فاعل داخل الجهاز الفني، مما يساهم في تشكيل منظومة متكاملة تساعد على تحقيق نتائج إيجابية مع وجود عناصر جديدة.

وأضاف: "صفقات الزمالك في الوقت الحالي ضرورية، وأطالب إدارة النادي بعدم التسرع في تقييم الأداء الفني، بل دعم الجهاز الفني لمنحه فرصة استغلال كافة الصفقات الجديدة بأفضل صورة ممكنة".

وأكد حمودة أن اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ سيمثل إضافة قوية للزمالك، واصفًا إياه بـ"المهاجم الحركي والمميز"، في إشارة إلى قدراته الفنية والبدنية التي يمكن أن تصنع الفارق في الموسم الجديد.

وعن الأهلي، أشاد حمودة باللاعب إمام عاشور، قائلًا: "إمام عاشور من أفضل اللاعبين المصريين خلال السنوات الأخيرة"، معتبرًا أنه نموذج للاعب العصري المتكامل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن رحيل وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي يُعد خسارة فنية كبيرة للأهلي، لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات تؤهله لصناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر.