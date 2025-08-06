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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب مواصفات OnePlus 15R.. هاتف اقتصادي بمزايا متقدمة

هاتف OnePlus الرائد
هاتف OnePlus الرائد
لمياء الياسين

كشف تسريب جديد عن مواصفات مذهلة لهاتف OnePlus الرائد من الجيل الجديد ذي الميزانية المحدودة.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 15R بسلسلة من التحديثات مقارنةً بسابقيه، ما قد يجعله أحد أفضل الهواتف في فئته. 

تتضمن هذه التحديثات شريحة أسرع، وبطارية ضخمة، ومتانة أفضل، وغيرها الكثير.

تسريبات هاتف OnePlus 15R/Ace 6

يأتي هاتف OnePlus 15R، الذي قد يُطرح لأول مرة في الصين باسم Ace 6، ومن المتوقع أن يشهد ترقيات ملحوظة في مكوناته. 

من الأمام، قد يحتوي على شاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف لمعالج Snapdragon 8 Elite، الذي يُشاع أنه معالج كوالكوم الرائد الحالي، والذي يُشغّل هواتف أندرويد الرائدة مثل OnePlus 13.

ميزات هاتف OnePlus 13R 
 

ظهر هاتف OnePlus 13R لأول مرة ببطارية رائعة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، لكن خليفته قد يضم بطارية أكبر بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة. 

نتوقع أيضًا دعمًا للشحن السريع بقوة 80 واط أو أعلى.

 أما بالنسبة للكاميرات، فستحتوي الجهة الخلفية على كاميرا رئيسية بزاوية عريضة للغاية وكاميرا مقربة مشابهة لسابقتها.

وفي المقابل، قد تحصل مستشعرات الكاميرا على بعض التحسينات أيضًا. 

ومن التحسينات الملحوظة الأخرى ماسح بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية، وهو أسرع وأكثر دقة من المستشعر البصري في هاتف 13R.

أما عن التصميم، فمن المتوقع أن يحتفظ تصميم الهاتف بالإطار المعدني، ولكنه سيحظى بحماية أفضل من العوامل الجوية بتصنيف IP68 + IP69.

بالمقارنة، يتمتع هاتف OnePlus 13R بتصنيف IP65 فقط. 

بالنظر إلى هذه الترقيات، من المرجح أن ترفع OnePlus سعر هاتف OnePlus 15R الجديد، والذي قد يكون نسخة مُعاد تسميتها من OnePlus Ace 6.

هاتف OnePlus 15R هاتف OnePlus بطارية ضخمة معالج كوالكوم OnePlus 13

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