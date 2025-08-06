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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر سند حقيقي لغزة ومحاولات التشكيك في دورها كاذبة

محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني
محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني
منار عبد العظيم

أكد محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن أي محاولة للتشكيك في الدور المصري تجاه قطاع غزة منذ اندلاع الحرب هي محاولة باطلة ولا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن مصر تقوم بدور كبير ومستمر في دعم الشعب الفلسطيني.

قوافل إغاثة ومساعدات متنوعة منذ اليوم الأول

أوضح أبو سمرة خلال مداخلة مع صباح الخير يا مصر أن الدولة المصرية سارعت منذ اليوم الأول للحرب على غزة إلى إرسال قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية، التي شملت الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يعكس التزامًا تاريخيًا وإنسانيًا من القاهرة تجاه القضية الفلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي هو من يمنع دخول المساعدات

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية منع دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكدًا أن الاحتلال قام بتدمير معبر رفح بشكل كامل، بعد أن كان قد احتله سابقًا، مما يجعل إدخال أي قافلة مساعدات أمرًا بالغ الصعوبة في الوقت الحالي.

معبر رفح مدمَّر بالكامل والاحتلال يتعمد خنق غزة

كشف أبو سمرة أن معبر رفح لم يعد صالحًا للعمل بعد التدمير المتعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: "الجيش الإسرائيلي لم يكتفِ بمنع المساعدات، بل دمر البنية التحتية للمعبر، ما يعني أن أي قافلة مساعدات ستحاول العبور سيتم استهدافها أو منعها".

دعوة لدعم مصر والتصدي لحملات التشويه

واختتم أبو سمرة تصريحاته بدعوة كافة الأطراف الفلسطينية والإعلامية إلى دعم الدور المصري والتصدي لحملات التشويه المغرضة، مؤكدًا أن مصر هي العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، وستبقى دائمًا في صف الشعب الفلسطيني.

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني قطاع غزة دعم الشعب الفلسطيني

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