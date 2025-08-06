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وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وضع حجر أساس لأول مصنعين هنديين في وادي التكنولوجيا شرق الإسماعيلية باستثمارات 40 مليون دولار

وضع حجر الأساس لمشروعات جديدة
وضع حجر الأساس لمشروعات جديدة
الإسماعيلية انجي هيبة

 شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنعي "Ferro Genesis" و "Willow Ferro" الهنديين للسبائك المعدنية، واللذين يمثلان باكورة الاستثمارات في منطقة وادي التكنولوجيا "الإسماعيلية شرق"، التابعة لاقتصادية قناة السويس، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمرحلة الاولى من كل مشروع 40 مليون دولار، فيما يأتي هذا الحدث بالتزامن مع الذكرى العاشرة للقرار الجمهوري بإنشاء اقتصادية قناة السويس في 2015، هذا وقد حضر مراسم وضع حجر الأساس كل من: اللواء طيار/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والسيد/ سوريش ريدي، السفير الهندي بالقاهرة، والسيد/ شينماي كومار، رئيس شركة "فيرو جينيسيس"، والسيد/ جاسجيت سينج، رئيس شركة "ويلو فيرو"، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

المشروع الأول إنشاء مصنع Ferro Genesis الهندي على مرحلتين، بالإضافة لمرحلة ثالثة من المنتظر الاتفاق بشأنها؛ وذلك لإنتاج السيليكو منجنيز والفيرو سيليكون من الكوارتز وخام المنجنيز، وهما من العناصر الأساسية في إنتاج الصلب عالي الجودة، تبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمشروع 15 ملايين دولار أي ما يعادل 750 مليون جنيه، وعلى مساحة 35 ألف م2 ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة.

أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء مصنع "ويلو فيرو Willow Ferro" الهندي للصناعات المعدنية على مرحلتين، تقع المرحلة الأولى على مساحة 40 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار، ويتيح المشروع 120 فرصة عمل مباشرة، فيما تقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع 36 ألف طن سنويًّا من منتجات السيليكون منجنيز. على أن يبدأ المصنع في فترات التشغيل الأولية بإنتاج الفيرو سيليكون، والفيرو كروم.

وعلى هامش مراسم الاحتفال، أعرب السيد/ وليد جمال الدين، عن سعادته بانطلاق التنمية الصناعية بمنطقة الإسماعيلية شرق "وادي التكنولوجيا" التابعة للهيئة، في قلب سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن، وذلك بعد جهودٍ متواصلة خلال السنوات الثلاثة الماضية، مؤكدًا أن نجاح الهيئة في تنمية منطقة الإسماعيلية شرق الصناعية، يعكس الجهود الترويجية للهيئة، لافتًا إلى أن توطين الصناعة والخدمات اللوجستية بهذه المنطقة يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء سيناء.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتكامل مع جهود الدولة في تنمية سيناء التي تشمل إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تعد منطقة "وادي التكنولوجيا" ظهيرًا صناعيًأ لها، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق مجتمعات تنموية متكاملة مدعمة بالصناعة والأنشطة اللوجستية، ويخدم ذلك كله شبكة متطورة للنقل والمواصلات سواء كوبري الفردان الجديد ومحطات السكك الحديدية المطورة المعاد تشغيلها أو كذلك أنفاق 3 يوليو أسفل قناة السويس، فضلًا عن البنية التحتية والمرافق من محطات الطاقة وتحلية ومعالجة المياه وغيرها، مضيفًا أن بدء تنمية "وادي التكنولوجيا" يمثل تمكينًا لكافة الأدوات الاقتصادية التي تتمتع بها الهيئة من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية تتكامل فيما بينها لتساهم في ربط مناطق التصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة.

فيما اختتم وليد جمال الدين، كلمته بالإعلان عن افتتاحات مرتقبة بمنطقة "القنطرة غرب" الصناعية خلال سبتمبر القادم؛ حيث تعمل الهيئة على توطين وتعميق الصناعة بمناطقها الصناعية كافة، لا سيما منطقة "القنطرة غرب" التي تعد قاعدةً صناعية عالمية لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

قناة السويس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاستثمارات في منطقة وادي التكنولوجيا

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