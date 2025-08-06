محافظ سيناء: نقوم بدور كبير في تقديم العون وإنجاز المهام الإنسانية لغزة

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تشهد تحوّلًا تنمويًا واقتصاديًا ملموسًا.

وأضاف: "أنشأنا شبكة طرق قوية، وأنشأنا موانئ متعددة، كما أن لدينا سفنًا عملاقة لا تعمل على أي رصيف، بل على رصيف دولي بمواصفات عالمية".

تطوير الصناعات والنقل والقفز نحو المستقبل

وأوضح المحافظ خلال مؤتمر صحفي أن هناك تطورات كبيرة في مجالات الصناعة والنقل، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق تنمية اجتماعية حقيقية بدون دعم الركائز الاقتصادية.

وقال: "عندنا تنمية حقيقية، وغرفة العمليات في الهلال الأحمر لا تكلّ عن العمل لدعم المجتمع".

استقرار أمني حقيقي رغم الصورة المشوَّهة

وأكد “مجاور” أن ما يُشاع عن الضغط الأمني على المحافظة لا يعكس الحقيقة، مشيرًا إلى أن هناك “تطورًا كبيرًا وسيطرة فعلية” على مختلف تحديات الأمن.

وأضاف: "الناس قد تتصور أن الوضع تحت ضغط.. لكن الواقع مختلف تمامًا".

دعم متصاعد لقطاع غزة

وشدد على أن المحافظة تقوم بدور مؤثر في دعم الأشقاء في غزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسيير مساعدات وتضامن ميداني: "نقوم بدور كبير في تقديم العون وإنجاز المهام الإنسانية للوصول إلى مستحقيها".