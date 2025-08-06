الدنمارك تتفوق على التشيك في قمة أوروبية مشتعلة ببطولة العالم لليد تحت 19 عام

افتتح منتخب الدنمارك مشواره في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر حتى 17 أغسطس، بالفوز على منتخب التشيك بنتيجة 34-29.

ونجح منتخب الدنمارك في تجاوز عقبة نظيره التشيكي بنتيجة 34-29، في واحدة من أقوى مواجهات اليوم الأول، ضمن المجموعة الرابعة.

وأنهى الدنماركيون الشوط الأول لصالحهم بفارق هدف وحيد (15-14)، قبل أن يوسعوا الفارق في الشوط الثاني بفضل أداء جماعي مميز.

وتوج اللاعب ماجنوس بويسين بجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد تألقه اللافت على مستوى التسجيل والتمرير.

مجموعات بطولة العالم لليد

جاءت المجموعات كما يلي:

• المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت – النمسا

• المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب – كوسوفو

• المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا – الجزائر

• المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا – السعودية

• المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي – جزر الفارو

• المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك

• المجموعة السابعة: مصر – اليابان – كوريا الجنوبية – البحرين

• المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك – أمريكا