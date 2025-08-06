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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يطور ملاعب قطاع الناشئين استعدادا للموسم الجديد

ملعب المقاولون
ملعب المقاولون
كريم عاطف

أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، عن بدء تنفيذ خطة تطوير شاملة لملاعب قطاع الناشئين، في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البنية التحتية وتوفير بيئة تدريبية متكاملة للفئات السنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن أعمال التطوير تشمل تحديث أرضيات الملاعب وتجهيزها بأحدث الإمكانيات الفنية، لضمان توفير أفضل الظروف لتدريبات الفرق وتطوير قدرات اللاعبين.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية النادي لتمكين الناشئين وتهيئتهم للمنافسة على أعلى المستويات، بما يتماشى مع خطط النادي في بناء قاعدة قوية من المواهب الكروية.

من المقرر الانتهاء من أعمال التجديد خلال الأيام المقبلة، لتكون الملاعب جاهزة لاستقبال تدريبات الفرق والمباريات الرسمية، في إطار خطة موسعة لرفع كفاءة القطاع الفني وتحقيق نتائج متميزة على مستوى الناشئين.

يذكر أن الفريق الأول لنادي المقاولون العرب يستعد للظهور بحلة جديدة تحت قيادة المدير الفني محمد مكي، الذي قاد الفريق بنجاح للعودة إلى الدوري الممتاز، بعد مشوار مميز في دوري المحترفين.

ويبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام فريق زد، في افتتاح الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت 9 أغسطس، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

نادي المقاولون المقاولون العرب ملعب المقاولون الدوري المصري دوري نايل

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