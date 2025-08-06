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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأهلية الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية على غزة كشفت عن تسييس صارخ للقانون الدولي

غزة
غزة
عادل نصار

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المشاهد القادمة من قطاع غزة باتت تُعرض على شاشات العالم كما لو كانت خلفية معتادة، مشيرًا إلى أن الضمير الشعبي في العالم قد تحرك بالفعل، لكن ضمائر القادة وصنّاع القرار ما زالت غائبة عن الفعل الجاد والفاعل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة.

ما يحدث في غزة إبادة جماعية والضمير السياسي العالمي لا يزال غائبًا

وأوضح الشوا، في مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحرب الإسرائيلية على غزة كشفت عن تسييس صارخ للقانون الدولي، وغياب أي محاسبة حقيقية أو إجراءات عقابية بحق الاحتلال، الذي يواصل تنفيذ مخططاته في ظل إفلات تام من العقاب، متجاهلًا الاحتجاجات والمظاهرات المتزايدة في عواصم العالم وحتى داخل إسرائيل نفسها.

وأضاف: "الاحتلال لا يأبه بكل هذه التحركات الشعبية، ويتمادى في جرائمه ضد الإنسانية، بل ويهدد باجتياح غزة بالكامل، نحن أمام مشروع تطهير عرقي حقيقي ضد الشعب الفلسطيني يُمارَس بكل وضوح".

واستحضر الشوا زيارته قبل ثلاثة عقود إلى مدينتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان، قائلًا: "ما شاهدته هناك من دمار نتيجة القصف النووي، أراه يتكرر الآن في غزة، ولكن بأسلحة أمريكية وبنفس الطائرات التي تقتل وتدمر وتجوّع أكثر من مليوني إنسان، وتحوّل 90% من القطاع إلى أنقاض، أكثر من 61 ألف فلسطيني استُشهدوا، وعدد أكبر لا يزال تحت الأنقاض".

وأشار إلى أن قنابل الاحتلال على غزة قد تعادل في قوتها التدميرية ما لحق بهيروشيما وناجازاكي، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لحرب إبادة صامتة، تُمارس فيها المجاعة، وتُمنع عنها المساعدات الإنسانية، ويُقتل المدنيون أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.

غزة فلسطين قطاع غزة

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