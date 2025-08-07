قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف
وزيرة التنمية المحلية تتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا.. ظهور 3 صفقات جديدة
رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
خلال استقباله كامل إدريس.. الرئيس السيسي يشدد على دعم مصر الكامل لإنهاء الأزمة الإنسانية بالسودان
حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها
إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي
بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً تحظي برعاية رئيس الجمهورية
الزمالك يواجه سيراميكا غدًا في انطلاقة الدوري.. وغيابات بارزة تضرب الفريق
غياب الزمالك.. الأهلي يستحوذ على قائمة الأغلى في الدوري وظهور بيراميدز وسيراميكا
أخبار البلد

رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره السوداني لافتا انهم ناقشوا تبادل الخبرات لتحقيق التنمية واعادة اعمار السودان وتفعيل جميع اللجان المشتركة .

وشددنا علي التنسيق المشترك ومنها قضايا الامن الاقليمي والقضايا المرتبطة بالبحر الاحمر وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي التنموي والاجتماعي تحقيقاً للمصالح المشتركة وتطلعات شعبي البلدين.

كما ناقشنا مشاريع ربط السكك الحديدية وكذا الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسمح بفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

واكد مدبولي انه اتفقوا علي  رفضهما للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض، كما أكدا علي تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام ١٩٥٩، وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء مصطفى مدبولي

وفاة 4 حالات جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة

لبنان

أول رد لبناني على موقف إيران من نزع سلاح حزب الله

مني أركو مناوي

أركو يقيل عددا من مستشاريه ويجمد عضويتهم بحركة جيش تحرير السودان

بالصور

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

