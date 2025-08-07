رئيس الوزراء: نرفض النهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انه عقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيره السوداني لافتا انهم ناقشوا تبادل الخبرات لتحقيق التنمية واعادة اعمار السودان وتفعيل جميع اللجان المشتركة .

وشددنا علي التنسيق المشترك ومنها قضايا الامن الاقليمي والقضايا المرتبطة بالبحر الاحمر وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي التنموي والاجتماعي تحقيقاً للمصالح المشتركة وتطلعات شعبي البلدين.

كما ناقشنا مشاريع ربط السكك الحديدية وكذا الربط الكهربائي بين البلدين، بما يسمح بفتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

واكد مدبولي انه اتفقوا علي رفضهما للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض، كما أكدا علي تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام ١٩٥٩، وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.