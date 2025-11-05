بقضايا الأخطاء الطبية .. نقيب الأطباء: لا سجن في قانون المسئولية الطبية الجديد |فيديو

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن الأخطاء الطبية أصبحت تندرج ضمن قانون المسؤولية الطبية الجديد.

وأوضح أن القانون لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، وإنما يقرّ الغرامات والتعويضات على المخطئ، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة المهنية وحماية الطبيب والمريض في آنٍ واحد.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج مساء DMC، أن القانون الجديد للمسؤولية الطبية جاء ليضع ضوابط عادلة ومنصفة تضمن انضباط المهنة، وتراعي في الوقت نفسه حقوق المرضى.

وتابع أن نقابة الأطباء تطالب دائمًا بإجراءات عادلة ومنضبطة في التعامل مع قضايا المهنة، لافتًا إلى أن النقابة مهنية في المقام الأول، وتسعى إلى الدفاع عن الأطباء وتنظيم العمل الطبي.

واختتم موضحًا أن الدستور نصّ صراحةً على ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في القوانين التي تخصها.