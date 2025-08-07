قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة حاسمة لمجلس الوزراء اللبناني لبحث ورقة المبعوث الأمريكي
الإمارات.. بوتين يكشف مكان القمة الروسية الأمريكية
بوتين: روسيا والولايات المتحدة مهتمتان بعقد لقاء على مستوى الزعماء
قرار عاجل بشأن دعوى مرتضى منصور لحظر التيك توك في مصر
رسم صورا خادشة على أجساد السيدات.. المتهم يواجه الحبس سنتين
ترخيص إلزامي وشروط صارمة.. قرار وزاري جديد لتنظم تداول زيوت الطعام المُستعملة
المفتي الرشيد .. رؤية مُبتكرة من دار الإفتاء تُلهم العالم الإسلامي في مواجهة تحديات العصر
افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر.. والنواب: أكبر الصروح الثقافية بالعالم
ترامب: وجهت وزارة التجارة بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق
بيان رسمي.. العلاج الطبيعي تهاجم مشاهير التيك توك بألفاظ يعاقب عليها القانون
رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل منظومة التتبع الدوائي وموعد التطبيق
وزير الدولة للإنتاج الحربي: شركة حلوان للمسبوكات صرح صناعي هام بالدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة

جولة وزيرة التنمية المحلية
جولة وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة 3 شوارع هي العسيلي و الجوهري، ويوسف نجيب ، بعد نقل الباعة الجائلين منهما لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها ، وستبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي ٣٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.


وخلال جولة وزيرة التنمية المحلية استمعت إلى شرح تفصيلي من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة وعدد من قيادات الجهاز القومي للتنسيق الحضارى والشركة المنفذة حول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء الكامل من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية ورفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق والتي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة وذلك بنسبة 100% ، وجاري الانتهاء الكامل من أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات عدد من العمارات ذات الطراز والطابع المعماري المتميز المطلة على شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب من بينها عمارة ( تيرينج) و عمارة ( بريموس ) لاستعادة رونقها مرة أخرى .

الإنتهاء من أعمال التطوير بنسبة حوالي 90% 

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال التطوير بنسبة وصلت حوالي 90% ، وأشادت وزيرة التنمية المحلية بأعمال التنسيق الحضاري والجمالي الذي تمت في عمارات الطراز المعماري بالمنطقة .

وشددت د. منال عوض على ضرورة عدم السماح بأي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير، مشيرة إلى أهمية إزالة أي إشغالات في المنطقة وعدم السماح بأي عشوائية بعد الانتهاء من التطوير ، ومنع أي إشغالات أو خروج لأصحاب المحلات عن المناطق المسموح بها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أهمية دفع وتيرة الأعمال الجارية للانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقاً للجدول الزمني مراعاة للظروف الاجتماعية للباعة وأصحاب المحلات المتواجدين في الشوارع المستهدفة في التطوير، وشددت د.منال عوض علي أهمية استمرار المتابعة مع جهاز التنسيق الحضاري مع الشركة المنفذة للانتهاء من رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولي والتي تتميز بطراز معماري وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

التنمية المحلية منال عوض سوق العتبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تعلن تفاصيل المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

دار الإفتاء تعلن تفاصيل المؤتمر العالمي العاشر "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"

دعاء الحر

دعاء النبي عند الحر الشديد .. ردد هذه الكلمات النبوية للوقاية من نار جهنم

وزارة الأوقاف تُنظِّم لقاءً تربويًّا للنشء بمطروح لتعزيز القيم الدينية

وزارة الأوقاف تُنظِّم لقاءً تربويًّا للنشء بمطروح لتعزيز القيم الدينية |صور

بالصور

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

هتاكلها يعني هتاكلها.. أطعمة يمكن تناولها بأمان حتى بعد انتهاء صلاحيتها

أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية
أطعمة آمنة للأكل حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

دراسة: الإفراط فى مشاهدة الشاشات يرفع خطر إصابة الأطفال والمراهقين بأمراض القلب

مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات
مخاطر إفراط الأطفال والمراهقين في إستخدام الهواتف والشاشات

صحة الشرقية: غلق 6 مخابز بلدية وتحرير 15 محضرا بالقرين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد