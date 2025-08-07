وزيرة التنمية المحلية تتفقد تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة 3 شوارع هي العسيلي و الجوهري، ويوسف نجيب ، بعد نقل الباعة الجائلين منهما لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها ، وستبلغ تكلفة هذا المشروع حوالي ٣٨ مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.



وخلال جولة وزيرة التنمية المحلية استمعت إلى شرح تفصيلي من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة وعدد من قيادات الجهاز القومي للتنسيق الحضارى والشركة المنفذة حول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء الكامل من كافة أعمال المرافق والبنية التحتية ورفع كفاءة وإحلال شبكات المرافق والتي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة وذلك بنسبة 100% ، وجاري الانتهاء الكامل من أعمال طلاء ورفع كفاءة واجهات عدد من العمارات ذات الطراز والطابع المعماري المتميز المطلة على شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب من بينها عمارة ( تيرينج) و عمارة ( بريموس ) لاستعادة رونقها مرة أخرى .

الإنتهاء من أعمال التطوير بنسبة حوالي 90%

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال التطوير بنسبة وصلت حوالي 90% ، وأشادت وزيرة التنمية المحلية بأعمال التنسيق الحضاري والجمالي الذي تمت في عمارات الطراز المعماري بالمنطقة .

وشددت د. منال عوض على ضرورة عدم السماح بأي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير، مشيرة إلى أهمية إزالة أي إشغالات في المنطقة وعدم السماح بأي عشوائية بعد الانتهاء من التطوير ، ومنع أي إشغالات أو خروج لأصحاب المحلات عن المناطق المسموح بها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أهمية دفع وتيرة الأعمال الجارية للانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقاً للجدول الزمني مراعاة للظروف الاجتماعية للباعة وأصحاب المحلات المتواجدين في الشوارع المستهدفة في التطوير، وشددت د.منال عوض علي أهمية استمرار المتابعة مع جهاز التنسيق الحضاري مع الشركة المنفذة للانتهاء من رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولي والتي تتميز بطراز معماري وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.