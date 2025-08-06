رئيس اتحاد اليد يرحب بضيوف مصر.. ويؤكد: جمهورنا سر قوتنا

رحب خالد فتحي رئيس اتحاد اليد ورئيس اللجنة المنظمة بضيوف مصر المشاركين ببطولة العالم للناشئين المقامة في مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس.

ووجه الشكر خلال كلمته في حفل الافتتاح إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وشركة المتحدة للرياضة في ظل الدعم الكبير لظهور الحدث العالمي بأفضل شكل ممكن .

وأكد رئيس اتحاد اليد ثقته التامة في نجاح البطولة في ظل الدعم اللا محدود من الدولة، وتقديم بطولة استثنائية تليق بقيمة مصر ، سواء على المستوى التنظيمي أو الفني في ظل تواجد العديد من المنتخبات العالمية المشاركة بالحدث الكبير.

وحرص خالد فتحي علي الإشادة بالدعم الجماهيري الكبير في الافتتاح ، قائلا: شكرا جمهور مصر على الدعم ، أنتم سر قوتنا وأساس نجاح بطولة العالم، ونتمنى استمرار الدعم والحضور الجماهيري الكبير في كل مباريات البطولة والاستمتاع بالمواهب العالمية في كرة اليد.