قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على فضل الوضوء قبل النوم.. 7 جوائز اغتنمها من الآن
بدون إصابات.. إخماد حريق شقة سكنية في التجمع الأول
مدبولي لـ صدى البلد: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والأهم التراضي بين المالك والمستأجر
محاولات من نادي الزمالك لضم أحمد عيد قبل غلق باب القيد بساعات
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير
برلماني: توطين الصناعات قفزة اقتصادية عملاقة ورسالة ثقة بقدرات مصر
بعد استئصال كيس مبيضي ضخم.. مستشفى قنا الجامعى ينقذ سيدة حامل بالشهر الثامن
بعد التراجع.. سعر الدولار أمام الجنيه الأربعاء 6 أغسطس 2025 |آخر تحديث
احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ سنوات| ومصر تطمئن المستثمرين.. خبير يوضح
الجولة الأولى.. فوز صربيا وإسبانيا في المجموعة الثالثة ببطولة العالم لليد للناشئين
بسمة وهبة: التريند أصبح مرادفًا للإسفاف وهذه مصيبة أخلاقية
الحكومة توجه رسائل مهمة لسكان الإيجار القديم.. التسجيل عبر منصة إلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محمد وأحمد طفلان جمعتهما الحياة وفرقهما الموت غرقا في الترعة.. تفاصيل

غريق
غريق
إبراهيم الهواري

شهدت عزبة مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث لقى طفلين مصرعهما غرقا في مياه الترعة.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة عندما خرجت الأم تبحث عن أطفالها الصغار عقب خروجهم من المنزل للهو فى الشارع ولكنها لم تجدهم.


ظلت الأم تبحث يمينا ويسارا داخل أرجاء القرية حتى اكتشفت الفاجعة وعثرت عليهما غارقين فى مياه الترعة وعلى الفور تعالت الصراخات وتجمع أهالي القرية وتم انتشال الجثتين.

الحزن يسود القرية 

فيما سادت حالة من الحزن بين أهالى عزبة مشتهر عقب سماع خبر وفاة الطفلين داعيين الله سبحانه وتعالي أن يرحمهما ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.
وكانت جهات التحقيق بالقليوبية قد أمرت بالتصريح بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما غرقا فى مياه ترعة بطوخ وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة.

بلاغا بالواقعة

 وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث غرق بترعة عزبة مشتهر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال جثماني الطفلين. 
وقد تبين أن الضحيتين هما: "محمد ط. م، 8 سنوات، أحمد ط. م، 6 سنوات، ويُقيمان بعزبة مشتهر.
وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قها التخصصي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

ترشيحاتنا

احدى الندوات

الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بـ 27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

الدكتور عمرو الورداني

الورداني: من يبرر عدوان الكيان الصهيوني شريك في المذبـ.ـحة

جانب من الندوة

الأوقاف والقومي لمكافحة الإدمان ينظمان لقاءً توعويًّا للأئمة لمواجهة الانحراف السلوكي

بالصور

العلمين تحتضن الجولة الرابعة ‏من كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج.. صور ‏

كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج
كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج
كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج

7 ميداليات حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة في غانا

بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

سيارة BMW العائلية تحطم رقما قياسيا لم تصل إليه أي سيارة من قبل

BMW
BMW
BMW

وزير الرياضة يشهد حفل افتتاح بطولة العالم لناشئي اليد

وزير الرياضة
وزير الرياضة
وزير الرياضة

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد