محمد وأحمد طفلان جمعتهما الحياة وفرقهما الموت غرقا في الترعة.. تفاصيل

شهدت عزبة مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث لقى طفلين مصرعهما غرقا في مياه الترعة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما خرجت الأم تبحث عن أطفالها الصغار عقب خروجهم من المنزل للهو فى الشارع ولكنها لم تجدهم.



ظلت الأم تبحث يمينا ويسارا داخل أرجاء القرية حتى اكتشفت الفاجعة وعثرت عليهما غارقين فى مياه الترعة وعلى الفور تعالت الصراخات وتجمع أهالي القرية وتم انتشال الجثتين.

الحزن يسود القرية

فيما سادت حالة من الحزن بين أهالى عزبة مشتهر عقب سماع خبر وفاة الطفلين داعيين الله سبحانه وتعالي أن يرحمهما ويلهم أهلهما الصبر والسلوان.

وكانت جهات التحقيق بالقليوبية قد أمرت بالتصريح بدفن جثة طفلين لقيا مصرعهما غرقا فى مياه ترعة بطوخ وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة.

بلاغا بالواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث غرق بترعة عزبة مشتهر، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال جثماني الطفلين.

وقد تبين أن الضحيتين هما: "محمد ط. م، 8 سنوات، أحمد ط. م، 6 سنوات، ويُقيمان بعزبة مشتهر.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى قها التخصصي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.