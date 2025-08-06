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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناد كندي يتعاقد مع مهاجم بايرن ميونخ السابق

مولر
مولر

أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، تعاقده مع المخضرم توماس مولر في صفقة انتقال حر، قادما من بايرن ميونخ الألماني.


ووقع مولر – البالغ من العمر 35 عامًا - عقدًا يمتد حتى نهاية عام 2025، مع خيار التمديد لموسم إضافي في 2026، لينضم إلى قائمة اللاعبين الدوليين بالنادي، فور استكمال إجراءات الانتقال.
ويمتلك مولر سجلًا مذهلًا مع بايرن ميونخ، إذ خاض 756 مباراة، سجل 250 هدفًا، وصنع 238 آخرين، وتُوّج بـ33 لقبًا، أبرزها 13 دوريًا محليًا ولقبين في دوري الأبطال.


كما شارك مع منتخب ألمانيا في 131 مباراة دولية، أحرز خلالها 45 هدفًا، وكان أحد أبرز عناصر التتويج بكأس العالم 2014، إلى جانب تتويجات فردية في مونديالي 2010 و2014.


وقال مولر في تصريحاته عبر موقع النادي الرسمي: "أتيت إلى فانكوفر للفوز. تحدثت مطولًا مع الإدارة، وأنا متحمس لخوض هذا التحدي ولقاء الجماهير".

فانكوفر وايتكابس الكندي توماس مولر بايرن ميونخ

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