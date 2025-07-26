توماس مولر يعلن انتقاله إلى الدوري الأمريكي

أعلن النجم الألماني المخضرم توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ السابق، اليوم السبت، انتقاله رسميًا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد مسيرة حافلة مع العملاق البافاري، في خطوة تمثل فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية التي امتدت لأكثر من عقد ونصف بالقميص الأحمر.

وظهر مولر، البالغ من العمر 35 عامًا، في مقطع فيديو قصير، نشره عبر حساباته الرسمية، وهو يجلس على كرسي خشبي عند حافة المياه، برفقة والده وشقيقه، بينما ارتدى الثلاثة قبعات "رعاة البقر"، وتحدثوا باللهجة البافارية في مشهد رمزي يوحي بالرحيل نحو الغرب. واختتم مولر الفيديو بعبارة: "الآن حان الوقت لاتخاذ القفزة الكبيرة عبر المحيط الأطلسي".

ورغم الإعلان عن الرحيل نحو الدوري الأمريكي، لم يكشف مولر عن اسم النادي الجديد الذي سينضم إليه، في حين رجحت وسائل إعلام ألمانية أن يكون نادي لوس أنجلوس أف سي (LAFC) هو الأقرب للفوز بخدمات النجم الألماني، في ظل وجود اهتمام من عدة أندية في "MLS".

وكان مولر قد خاض مؤخرًا آخر مبارياته مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، والتي أقيمت هذا العام في الولايات المتحدة، ليودّع القميص البافاري رسميًا بعد سنوات طويلة صنع خلالها مجدًا شخصيًا وجماعيًا، حيث توّج بعدد هائل من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والدوري الألماني، إلى جانب تتويجه مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014.

وتأتي خطوة الانتقال إلى أمريكا بعد تقارير ربطت اللاعب بالاحتراف في الدوري الأسترالي، إلا أن مولر فضل خوض تجربة مختلفة في الملاعب الأمريكية التي أصبحت وجهة متزايدة للنجوم المخضرمين في السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن توماس مولر يُعد واحدًا من أساطير بايرن ميونخ، حيث خاض أكثر من 600 مباراة رسمية، سجل خلالها أكثر من 230 هدفًا، وصنع المئات، ليترك بصمة لا تُمحى في تاريخ النادي والكرة الألمانية.