قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الليلة.. حفل نانسي عجرم وحكيم في مهرجان مراسي
أحمد موسى يكشف موقفا تاريخيا لمصر أمام مخطط إسرائيلي خبيث
القومي للمرأة يهنئ ماري زكي بالشارة الدولية في تحكيم الجودو
تعيين اللواء نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر رئيسا لأكاديمية الشرطة
بهذه الصورة | تصرف غير متوقع من وفاء عامر بعد اتهامها بتجارة الأعضاء
حركة تنقلات الداخلية بالأسماء 2025.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لجنوب الصعيد
أحمد موسى ردا على مخطط إسرائيلي للتنازل عن جزء من سيناء لغزة: بنحافظ على حدودنا
جامعة الوادي الجديد: بدء الدراسة بكلية التمريض للعام الجامعي 2025-2026
السيرة الذاتية للواء محمد أبو شميلة مدير أمن الجيزة الجديد
أحمد موسى يفضح مخطط إسرائيل وأمريكا لتنازل مصر عن 720 كيلومترا من سيناء لفلسطين
رابط تظلمات الثانوية الأزهرية 2025.. اتبع هذه الخطوات ولا يضع حق وراءه مطالب
مخطط أمريكي إسرائيلي لإعلان دولة فلسطينية في سيناء .. أحمد موسى يكشف المستور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توماس مولر يعلن انتقاله إلى الدوري الأمريكي

مولر
مولر
إسلام مقلد

أعلن النجم الألماني المخضرم توماس مولر، لاعب بايرن ميونخ السابق، اليوم السبت، انتقاله رسميًا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد مسيرة حافلة مع العملاق البافاري، في خطوة تمثل فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية التي امتدت لأكثر من عقد ونصف بالقميص الأحمر.

وظهر مولر، البالغ من العمر 35 عامًا، في مقطع فيديو قصير، نشره عبر حساباته الرسمية، وهو يجلس على كرسي خشبي عند حافة المياه، برفقة والده وشقيقه، بينما ارتدى الثلاثة قبعات "رعاة البقر"، وتحدثوا باللهجة البافارية في مشهد رمزي يوحي بالرحيل نحو الغرب. واختتم مولر الفيديو بعبارة: "الآن حان الوقت لاتخاذ القفزة الكبيرة عبر المحيط الأطلسي".

ورغم الإعلان عن الرحيل نحو الدوري الأمريكي، لم يكشف مولر عن اسم النادي الجديد الذي سينضم إليه، في حين رجحت وسائل إعلام ألمانية أن يكون نادي لوس أنجلوس أف سي (LAFC) هو الأقرب للفوز بخدمات النجم الألماني، في ظل وجود اهتمام من عدة أندية في "MLS".

وكان مولر قد خاض مؤخرًا آخر مبارياته مع بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية، والتي أقيمت هذا العام في الولايات المتحدة، ليودّع القميص البافاري رسميًا بعد سنوات طويلة صنع خلالها مجدًا شخصيًا وجماعيًا، حيث توّج بعدد هائل من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والدوري الألماني، إلى جانب تتويجه مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014.

وتأتي خطوة الانتقال إلى أمريكا بعد تقارير ربطت اللاعب بالاحتراف في الدوري الأسترالي، إلا أن مولر فضل خوض تجربة مختلفة في الملاعب الأمريكية التي أصبحت وجهة متزايدة للنجوم المخضرمين في السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن توماس مولر يُعد واحدًا من أساطير بايرن ميونخ، حيث خاض أكثر من 600 مباراة رسمية، سجل خلالها أكثر من 230 هدفًا، وصنع المئات، ليترك بصمة لا تُمحى في تاريخ النادي والكرة الألمانية.

توماس مولر مولر الدوري الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ترشيحاتنا

رائد مقدم

رائد مقدم: المصريين الأحرار يعود بقوة للمشهد.. ونركز على الانتخابات الفردية لاسترجاع مكانتنا

حزب مستقبل وطن

قيادي بمستقبل وطن: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية محاولة يائسة لإثارة الفوضى

تكريم أوائل الثانوية

100 ألف جنيه لكل طالب ورحلة عمرة لكل ولي أمر.. مستقبل وطن يكرم أوائل الثانوية العامة في حفل ضخم.. ويطلق مبادرة لدعم التعليم

بالصور

بأسعار معقولة .. أحدث سيارات الميني فان من هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

مافيش حقن.. دراسة جديدة تكشف استبدال الإبر بخيط الأسنان | اعرف التفاصيل

خيط الاسنان
خيط الاسنان
خيط الاسنان

شركة سيارات كبرى تعلن إفلاسها رغم عملها في مجال التعديل

شركة سيارات
شركة سيارات
شركة سيارات

الجو نار بكرة.. أطعمة ومشروبات تقلل الحرارة

الحر
الحر
الحر

فيديو

منع الحمل

حبة جديدة لمنع الحمل من خلال عدم وصول الحيوانات المنوية

شريف الليثي

أسرع طلاق.. تفاصيل انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

أنغام داخل مستشفى بألمانيا

بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

منة عدلي القيعي

جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد