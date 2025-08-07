موجز الوادي الجديد: المحافظ يُكرّم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يُكرّم أوائل الشهادات العامة و الأزهرية والفنية

في أجواءٍ ممزوجة بالبهجة والفخر، شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها المحافظة؛ لتكريم أوائل الطلاب في الشهادات العامةوالأزهرية والتعليم الفني، وذلك بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية، بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية وأولياء الأمور.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن هذا التكريم يعكس تقدير المحافظة لجهود الطلاب وتفانيهم في التحصيل الدراسي، واعترافًا بما يقدمه أولياء الأمور من دعم متواصل وتضحيات مخلصة في سبيل تهيئة أبنائهم للنجاح، مشددًا على أن التعليم يظل ركيزة أساسية في خطط التنمية وبناء الإنسان، ومفتاحًا لمستقبل أكثر إشراقًا لرقي الاوطان. كما أشار إلى أن هذا التفوق هو نتاج منظومة متكاملة يقف في مقدمتها المعلم، الذي يؤدي رسالته النبيلة بكل إخلاص، موجّهًا بتشكيل لجنة عليا لإجراء قرعة على عدد من رحلة العمرة بين جميع المعلمين و العاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المراكز بالتعاون مع بعض رجال الأعمال.

كما أهدى الزملوط عدد من رحلات العمرة للطلاب الحاصلين على المركز الأول بالشهادة الثانوية العامة والأزهرية والمركز الأول على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني، بالإضافة إلى تكريم أوائل الشهادات الإعدادية والابتدائية الأزهرية وطلاب التربية الخاصة وخريجي أول دفعة من مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية ومنحهم جوائز مالية قيمة، بالإضافة إلى هدايا مقدمة من إحدى مؤسسات القطاع الخاص وسط إشادة واسعة من الحضور، الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام المحافظة بالمتفوقين.

هذا وتضمّن الحفل فقرات فنية وشعرية متميزة قدّمها طلاب قطاعي التعليم العام والأزهري، إلى جانب كلمات قيادات التعليم العام والأزهري، الذين أعربوا عن تقديرهم لجهود المحافظة في دعم قطاع التعليم، وما تبذله من مبادرات حقيقية للنهوض بالمستوى التعليمي وخدمة أبناء المحافظة.



حياة كريمة تنتهى من تنفيذ 139 مشروعا خدميا متكاملا بقرى الوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرى الفرافرة بإجمالى 139 مشروعا، داخل 28 قرية، ومنها 8 وحدات طب أسرة وتجهيزها بأحدث الخدمات الطبية وهي تضم عيادات بالتخصصات المختلفة ومعامل تحاليل وخدمات تنظيم الأسرة وصيدلية؛ لتوفير خدمات طبية متميزة وغير مسبوقة لأهالي القرى.

كما جرى تنفيذ عدة مشروعات فى قرى الفرافرة، تضمنت إنشاء 10 ملاعب خماسية، و8 مراكز شباب، و6 مجمعات زراعية، و8 نقاط إسعاف، و8 وحدات صحية، و6 مجمعات مصالح حكومية، كما انتهت أعمال مجمعات الخدمات، والمجمعات الزراعية، والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف.

وجرى تنفيذ وحدة كهرباء إضافية بمحطة كهرباء الفرافرة بقدرة 3,8 ميجاوات وذلك لدعم قدرة المحطة واستيعاب الأحمال المستقبلية ، و زيادة إجمالي قدرة المحطة ل 12 ميجاوات لتغطية احتياجات مشروعات " حياة كريمة" بنطاق المركز من الطاقة الكهربائية.

كما تم إدخال 3 مدارس جديدة بالفرافرة الخدمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وهى مدارس طلعت ضرغام التعليم الأساسي والزراعة 10 للتعليم الأساسى والأمل الابتدائية، وذلك بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى والتوسع في بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة التي تضم إنشاء 11 مدرسة متنوعة و110 فصول.

مسيرة شرفية لأوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية بالوادي الجديد



فى لوحة احتفالية مبهجة، نظّمت محافظة الوادى الجديد، اليوم، على هامش احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024–2025، مسيرة شرفية مصحوبة بالطبل والمزمار، فى مشهد غير مسبوق بالمحافظة، عبّر عن تقدير حقيقى للجهد والتفوق.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور سامى فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، فى استقبال المسيرة التى انطلقت من أمام ديوان مديرية التربية والتعليم بمجمع المصالح الحكومية، وصولًا إلى قاعة المشير طنطاوى، حيث اصطف طلاب المدارس الرياضية واللغات وإدارة الموهوبين على جانبى الممر الشرفى، تحيةً للطلاب المتفوقين.

وأعرّب المحافظ عن بالغ تقديره للقائمين على تنفيذ الفاعلية وقدم التهنئة للطلاب الأوائل وأسرهم، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة جهد متواصل، وإصرار صادق، وعزيمة طلابية مدعومة ببيئة تعليمية جادة وأسرة واعية، مثمّنا المظهر الحضارى والتنظيم المميز الذى قدمه قطاع التعليم.