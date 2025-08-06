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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل مران الأهلي استعداداً لمواجهة مودرن سبورت

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي غدا استعدادا لمواجهة مودرن سبورت السبت في الجولة الأولي من منافسات بطولة الدوري، وسيكون مران الغد هو الفيصل في إختيار التشكيل الذي سيخوض به المواجهة ، ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود مروان عطية وأحمد نبيل كوكا للاصابة بخلاف اللاعبين الذي رحلوا عن الصفوف.

واستقر خوسيه ريبيرو علي إجراء تعديل نوعي علي التشكيل الذي خاض به مواجهة بتروجيت الودية الأخيرة امام مودرن سبورت حيث أنه وبناء علي رأي جهازه المعاون سيكون التشكيل الاقرب كل من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسين مرعي وياسر ابراهيم وديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي افشة واحمد مصطفى زيزو وتريزيجيه ومحمد شريف.

وشهد مران الفريق اليوم ظهور عنصر أجنبي جديد انضم لتشكيل الجهاز الفني، وكان خوسيه ريبيرو المدير الفني قد طلب خلال معسكر تونس من محمود الخطيب رئيس النادي بضم عنصر جديد للجهاز الفني متخصص في العلوم الرياضية والتحليل والقياسات البدنية، وتمت الموافقة فعليا وحضر المدرب الجديد الي مصر ويدعي الإسباني ألبيرتو سانشيز لوبيز.
 

النادي الأهلي مودرن سبورت خوسيه ريبيرو محمد الشناوي الاهلي

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