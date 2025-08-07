قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شغله عشان يسكت.. رسالة من نجم الأهلي السابق إلى الخطيب عن مصطفى يونس
الحريديم يتوعّدون الحكومة في إسرائيل ويطالبون بتدخل البيت الأبيض
تامر أمين يفتح النار على أصالة: إزاى توصفي المختلف معاكي بالمتخلف
بشرى سارة .. كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025 علمي
9 أسباب تؤدي إلى انقطاع الرزق.. تجنب هذه الأعمال فورًا
وفاة رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية في حادث تصادم
اتفاق بين سيول وواشنطن يعفي رقائق كوريا الجنوبية من رسوم جمركية أمريكية ضخمة
بجنيه واحد.. تامر حسني يدعو لتطبيق فكرة جديدة لعلاج الفقراء
في زمن الأزمات العالمية.. الاحتياطي النقدي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
في مواجهة محتملة .. ترامب يهدد بضربة عسكرية جديدة لإيران حال مواصلة برنامجها النووي
أمير مرتضى منصور يعلق على تجربة جون إدوارد في الزمالك.. ماذا قال؟
الشماتة أرخص بطولة.. تعليق مثير من أم خالد بعد شائعة القبض عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع حاد في أجور موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بـ قطر

علم قطر
علم قطر
علياء فوزى

انخفض  مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 51.4 نقطة في يوليو 2025 مقارنة بـ 52 نقطة في يونيو الماضي، مشيرا إلى استمرار تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وُيعزى انخفاض القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات لقطر خلال يوليو الماضي، إلى الانخفاض الحاد في الطلبات الجديدة وتباطؤ نمو مستوى الإنتاج وتسريع مواعيد تسليم الموردين، وعوض ارتفاع أعداد الموظفين ومخزون مستلزمات الإنتاج جزئيا عن التأثيرات السلبية لهذه الانخفاضات.

وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، ارتفاع أعداد موظفي شركات القطاع الخاص غير النفطي بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة التي بدأت قبل 8 سنوات، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأجور. 

وعلق تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس” على انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر، وقال: “ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة بتسجيله 51.4 نقطة في يوليو 2025”.

وأشار إلى استمرار نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي، ولكن قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ظلت تخفي الانخفاض في الطلب ومستوى الإنتاج، مدعومة بشكل رئيسي بجولة أخرى لنمو أعداد الموظفين بدرجة كبيرة. 

ارتفاع مؤشر التوظيف

وتابع: “سجَل أكبر مؤشرين فرعيين من حيث الوزن - وهما الطلبات الجديدة ومستوى الإنتاج، أداء متواضعا منخفضين إلى أدنى من 50.0 نقطة بالمتوسط منذ بداية 2025 حتى الآن (49 نقطة و49.7 نقطة على التوالي)، وفي المقابل، كان متوسط مؤشر التوظيف 60.1 نقطة منذ شهر يناير 2025”.

تراجع التوقعات 

وسجل مؤشر الانتاج ارتفاعا طفيفا في يوليو، وانخفض مستوى الطلبات الجديدة الواردة للمرة الخامسة في هذا العام، وتسبب ذلك في تراجع توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ عام.

ومما يدعو إلى التفاؤل؛ ارتفع مؤشر التوظيف بثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة، حيث ارتفعت الأعمال غير المنجزة وسجَل مخزون مستلزمات الإنتاج نموا.

مؤشر مديري المشتريات لقطر النشاط الاقتصادي قطر مؤشر التوظيف القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسوان

جهود محافظة اسوان

أسوان في 24 ساعة.. وبروتوكول تعاون للجامعة.. والإعداد للمولد النبوى الشريف

مواقيت الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان.. اليوم الخميس

بالصور

طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي بالطحينة والرمان

سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي
سلطة الباذنجان المقلي

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

اليانسون
اليانسون
اليانسون

السترتش ماركس..هل يمكنك التخلص منها؟

السترتش ماركس
السترتش ماركس
السترتش ماركس

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مثيرة

بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة
بوسي تخطف الانظار بإطلالة صيفية مثيرة

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد