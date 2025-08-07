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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق يحيى: فيريرا سيكون له دورًا كبيرًا في نجاح أو فشل صفقات جون إدوارد

جون إدوارد وفيريرا
جون إدوارد وفيريرا
علي مكي

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك تعاقد مع صفقات جيدة، وجون إدوارد كان مسئولًا عن اختيار تلك الصفقات، مشيرًا إلى يانيك فيريرا سيكون له دورًا كبيرًا في نجاح أو فشل تلك الصفقات خلال الفترة المقبلة.

وقال عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: هناك لاعبين فشلوا في بعض الأندية لأن المدربين لم يكون لديهم قناعة بمستوياتهم، على سبيل أحمد عبدالقادر الذي كان يتألق خارج الأهلي، وبعض المدربين داخل النادي لم يكن لديهم قناعة بمستواه.

وأضاف: “أتمنى أن يقوم فيريرا بتوظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد، والاستفادة منهم بشكل جيد في مراكزهم الأصلية، وهناك حالة هدوء كبيرة سادت التعامل مؤخرا من جانب إدوارد في العديد من الصفقات، وفي النهاية اتمنى ان يكون هناك حالة توفيق لدى كل اللاعبين الجدد”.

وواصل: “التجربة الجديدة لنادي الزمالك تحتاج للصبر، خصوصا أن معظم الصفقات الجديدة من أندية شركات، وليسوا من فرق شعبية، من الممكن تقييم التجربة بعد ختام الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، وقتها سوف يتضح هل سينافس الزمالك على البطولة أم لا”.

وأكمل: “سقف طموحات جمهور الاهلي كان كبيرا في مونديال الأندية بعد الصفقات القوية، وكانت التوقعات كبيرة بالوصول للدور الثاني وبعد الوداع المبكر كانت هناك حالة غضب واحباط، لكن الزمالك الأمور مختلفة تمامًا، الجمهور لن يكون محبطًا حال حدوث تعثرات لأن سقف التوقعات لن يكون كبيرًا”.

وأشار إلى أن يانيك فيريرا له دور كبير وأكبر من جون إدوارد، ولابد من منح اللاعبين الجدد الفرص تباعًا، وعدم الدفع بهم مرة واحدة في المباريات الأولى من منافسات الدوري المصري. مضيفا: "لدي حالة تفاؤل شديدة بقدرة الزمالك على تقديم مستوى جيد في الموسم الجديد".

وأضاف: “بالتأكيد سأكون سعيدًا من أجل انتصارات نادي الزمالك، والانتقادات السابقة كانت من أجل مصلحة النادي فقط، ولم أسعى مطلقا للعمل داخل النادي، فسبق وعملت داخل النادي في كافة المناصب وحققت نجاح كبير. وهناك عدة صفقات قوية منها شيكو بانزا ومحمد إسماعيل”.

طارق يحي فيريرا جون إدوارد

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