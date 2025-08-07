أنشطة مجانية للشباب والمرأة والطفل بمشروع أهل مصر بالمحافظات الحدودية

أكدت الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مشروع "أهل مصر" يُعد من أهم المشروعات القومية التي تُنفذها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات التعليم العالي والشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف دعم وتمكين أبناء المحافظات الحدودية ثقافيًا وفنيًا.

وقالت خلال لقائها مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشروع بدأ بفئة الأطفال عام 2018، مرورًا بفئة الشباب، حيث تم تنظيم 22 أسبوعًا لملتقيات الشباب، و38 أسبوعًا للأطفال، مشيرة إلى أن برامج تمكين المرأة بدأت بالفعل، وسيُقام الأسبوع المقبل الملتقى رقم 21 بالقاهرة في الفترة من 9 إلى 15 أغسطس.

وأضافت: أبناء المحافظات الحدودية أقل حظًا في الوصول لمحافظات كبرى مثل القاهرة والإسكندرية، لذلك نحرص على استضافتهم وتوفير بيئة تفاعلية تجمعهم بباقي أبناء الوطن، لتعزيز شعورهم بالهوية والانتماء، واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وحول تفاصيل الملتقيات المخصصة للشباب، أوضحت موسى أن الانضمام يتطلب أن يكون الشاب أو الشابة من رواد قصور الثقافة، ويمارس نشاطًا داخلها، ويكون في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا. وتتم استضافتهم لمدة أسبوع، يتم خلاله تنظيم ورش متنوعة تشمل:

الحرف التراثية والتقليدية

الأدب والشعر

الأداء المسرحي والحركي

الموسيقى والرسوم المتحركة

ورش بنتومايم وفنون معاصرة