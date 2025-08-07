قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم خريجات «المرأة تقود»: أنتنّ سفراء القيادة والتميّز | صور

محافظ جنوب سيناء يكرم خريجات المرأة تقود
محافظ جنوب سيناء يكرم خريجات المرأة تقود
ايمن محمد

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن تمكين المرأة يمثل أولوية وطنية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن اسم البرنامج "المرأة تقود" لم يكن اختيارًا عابرًا، بل يعكس رؤية استراتيجية تتبناها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يُعد تمكين المرأة أحد المحاور الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، انسجامًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية".

وسلّم محافظ جنوب سيناء شهادات اجتياز التدريب لخريجات الدفعة الثانية من المحافظة المشاركات في البرنامج، الذي عُقد في مارس من العام الماضي بنظام التدريب عن بُعد، ضمن جهود الدولة للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار.

ويُعد هذا البرنامج من المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي، في إطار مبادرة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والتي تضم مجموعة من البرامج المصممة خصيصًا لتعزيز قدرات المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الخريجات في هذه اللحظة الفارقة، موجّهًا لهن التهنئة على نجاحهن في اجتياز البرنامج، الذي يُعد تجسيدًا لإيمان الدولة بدور المرأة كشريك فاعل في مسيرة التنمية وبناء الإنسان المصري.

وأكد أن هذا البرنامج يأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات الرئاسية التي شملت مختلف جوانب الحياة، مثل "100 مليون صحة"، و"حياة كريمة"، وبرامج دعم الشباب وذوي الهمم، ليُضاف إليها ملف تمكين المرأة، والذي يُعد برنامج "المرأة تقود" من أبرز محطاته.

وخاطب المحافظ الخريجات قائلًا: "أخواتي وبناتي، أنتن اليوم سفراء للقيادة والتميّز، وأصبح لديكن من المهارات والمعارف ما يؤهلكن للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار المحلي والمساهمة في نهضة المجتمع. كُنّ مصدر إلهام ونموذجًا مشرفًا لبنات جيلكن".

من جانبها، أشادت الدكتورة نهى الحسيني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، بالدور الكبير الذي يبذله المحافظ في دعم المرأة، مؤكدة أن رعايته لهذه المبادرات تنعكس بشكل مباشر على تمكين المرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا في المحافظة.

كما عبّرت الخريجات عن خالص امتنانهن لمحافظ جنوب سيناء على دعمه المستمر طوال فترة البرنامج، مؤكدات أن هذه التجربة أضافت لهن الكثير من الخبرات التي ستسهم في تطوير أدائهن المهني والقيادي، وأعربن عن استعدادهن لتحمل المسؤولية وخدمة مجتمعهن بفاعلية.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار سعي الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى تنفيذ برامج نوعية تستهدف بناء كوادر نسائية مؤهلة لتولي المناصب القيادية في المحافظات، بما يتماشى مع التحولات التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن الدفعة الثالثة من الكوادر المؤهلة للقيادة تُشارك حاليًا في فعاليات التدريب المنعقد بمجلس مدينة شرم الشيخ، والذي يستمر على مدار ثلاثة أسابيع.

