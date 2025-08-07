قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر
الليلة.. يد الفراعنة على موعد مع البحرين في كأس العالم للناشئين
الوزراء يستعرض أهم فرص توطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر
موعد انطلاق بطولة الدوري المصري للموسم الجديد
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة .. بعد قليل
من قلب الصعيد .. تفاصيل استئصال مثانة وتركيب أخرى صناعية لمريض يبلغ من العمر 68 عاماً
حكايات في العمليات.. استئصال ورم ليفي لسيدة ثلاثينية مع الحفاظ على الرحم والمبيضين|تفاصيل
أرقام البرازيل خوان ألفينا بعد انضمامه للزمالك رسميا
أبرز مباريات اليوم الخميس 7-8-2025 والقنوات الناقلة
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق النسخة الأولى من قسم «CAIRO’S XR» للوسائط الجديدة
17 أغسطس..بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بمدينة القاهرة الجديدة
حالة الطقس اليوم في مصر .. الصغرى بالقاهرة 25 درجة
رياضة

أبرزها مصر والبحرين.. مباريات اليوم الثاني في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

محمد سمير

تستأنف اليوم، الخميس، مباريات بطولة العالم تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

ويشهد اليوم الثاني إقامة 8 مباريات، أبرزها مباراة منتخب مصر والبحرين ضمن منافسات المجموعة السابعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب اليابان وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، على الصالة الرئيسية في ستاد القاهرة.

وفي المجموعة الثامنة، يواجه منتخب أمريكا نظيره منتخب الدنمارك في الساعة 12:45 ظهرًا، فيما يلتقي تونس نظيره منتخب التشيك في الساعة الثالثة مساءً على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وتشهد صالة العاصمة الإدارية الجديدة، مواجهة منتخب السعودية وأيسلندا في الساعة 12:45 ظهرًا، فيما يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب غينيا في الساعة الثالثة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وعلى نفس الصالة وضمن منافسات المجموعة الثالثة، يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب صربيا في الساعة الخامسة والربع مساءً، ويلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: آيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

بطولة العالم تحت 19 عامًا مصر تستقبل العالم مباريات بطولة العالم مصر والبحرين ستاد القاهرة الدولي اليابان وكوريا الجنوبية

التوقيت الصيفي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

بنزينك بيخلص بسرعة؟ إليك تدابير مهمة لترشيد استهلاك وقود السيارة

صلاح والكرة الذهبية

24 ساعة فاصلة| الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. وهذا موقف محمد صلاح

الشيخوخة

اكتشاف جديد لسر تجميد الزمن وإبطاء الشيخوخة .. كيف يحدث ذلك؟

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير

خطيرة على معدة فارغة.. هل شرب القهوة على الريق يسبب السكري؟

اضرار القهوة على معدة فارغة

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

