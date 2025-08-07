أبرزها مصر والبحرين.. مباريات اليوم الثاني في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

تستأنف اليوم، الخميس، مباريات بطولة العالم تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

ويشهد اليوم الثاني إقامة 8 مباريات، أبرزها مباراة منتخب مصر والبحرين ضمن منافسات المجموعة السابعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب اليابان وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، على الصالة الرئيسية في ستاد القاهرة.

وفي المجموعة الثامنة، يواجه منتخب أمريكا نظيره منتخب الدنمارك في الساعة 12:45 ظهرًا، فيما يلتقي تونس نظيره منتخب التشيك في الساعة الثالثة مساءً على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وتشهد صالة العاصمة الإدارية الجديدة، مواجهة منتخب السعودية وأيسلندا في الساعة 12:45 ظهرًا، فيما يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب غينيا في الساعة الثالثة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وعلى نفس الصالة وضمن منافسات المجموعة الثالثة، يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب صربيا في الساعة الخامسة والربع مساءً، ويلتقي منتخب إسبانيا مع كرواتيا في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: آيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.