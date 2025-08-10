مختلفة ولذيذة.. طريقة تحضير كيك بدقيق الذرة

الكيك بدقيق الذرة من الحلويات المميزة والمختلفة التي يمكن تقديمها، ويمكن تحضير الكيك بدقيق الذرة في المنزل بخطوات بسيطة.

وإليكم طريقة تحضير الكيك بدقيق الذرة

مقادير الكيك بدقيق الذرة

2 كوب دقيق

كوب دقيق ذرة أصفر

كوب زيت

1 ونصف كوب سكر

3 بيضة

فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ونصف كوب لبن

رشة ملح

ملعقة كبيرة خل

للوجه:

شربات

جوز هند

طريقة تحضير الكيك بدقيق الذرة

اخلطي اللبن والسكر والزيت والبيض والفانيليا والخل.

اخلطي الدقيق ودقيق الذرة والبيكنج بودر والملح، وأضيفي خليط اللبن لخليط الدقيق ويقلب كل الخليط.

ضعي الخليط في صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالدقيق.

ضعي الصينية في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

اسقِ الكيك بالشربات وترش بجوز الهند وتقطع.