موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس |توضيح عاجل من التعليم
«فقاسة البيض»| مشروع مُربح من غرفة منزلك ويُزيد الثروة الداجنة.. السر في هذا الجهاز |شاهد
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
محافظات

خطة لتطوير مراكز تجميع الألبان في كفر الشيخ .. صور

وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ
وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ
محمود زيدان

عقد الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، اجتماعًا للجنة المركزية لمتابعة تطوير مراكز تجميع الألبان في المحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء هذا الاجتماع لتفعيل قرار المحافظ الخاص بتطوير هذه المراكز، وحضره ممثلون عن مديرية الطب البيطري، ومديرية الزراعة، ومعهد صحة الحيوان، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة البيئة وديوان عام المحافظة، ووزارة الصحة.

أكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، ضرورة تفعيل لجان فرعية في الإدارات الخارجية للمرور والمتابعة المستمرة لمراكز تجميع الألبان اللجان إلى تصنيف المراكز.

تصنيف المراكز 

وأشار إلى أن اللجان تهدف إلى تصنيف المراكز لـ3 فئات: A و B و C، وذلك بناءً على مراحل التطوير التي تصل إليها كل منشأة.

