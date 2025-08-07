خطة لتطوير مراكز تجميع الألبان في كفر الشيخ .. صور

عقد الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، اجتماعًا للجنة المركزية لمتابعة تطوير مراكز تجميع الألبان في المحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء هذا الاجتماع لتفعيل قرار المحافظ الخاص بتطوير هذه المراكز، وحضره ممثلون عن مديرية الطب البيطري، ومديرية الزراعة، ومعهد صحة الحيوان، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة البيئة وديوان عام المحافظة، ووزارة الصحة.

أكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، ضرورة تفعيل لجان فرعية في الإدارات الخارجية للمرور والمتابعة المستمرة لمراكز تجميع الألبان اللجان إلى تصنيف المراكز.

تصنيف المراكز

وأشار إلى أن اللجان تهدف إلى تصنيف المراكز لـ3 فئات: A و B و C، وذلك بناءً على مراحل التطوير التي تصل إليها كل منشأة.