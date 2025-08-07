قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس |توضيح عاجل من التعليم
«فقاسة البيض»| مشروع مُربح من غرفة منزلك ويُزيد الثروة الداجنة.. السر في هذا الجهاز |شاهد
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشافعي يعلن عقد أول منتدي إقتصادي برعاية محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية إستضافة القرية الأوليمبية بالمحافظة، لفاعليات منتدي الإسماعيلية الإقتصادي في نسخته الأولي تحت رعاية لواء طيار أ ح  اكرم محمد جلال المحافظ، والمقام في التاسع من أغسطس الجاري، بحضور رؤساء وأعضاء الغرف التجارية وممثلي المجالس الإقتصادية لسيدات وشباب الأعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية، بهدف تعزيز فرص الإستثمار وبخاصة الزراعي والذي تتميز به محافظة الاسماعيلية، كذلك فرص تمكين المرأة وتشجيع رائدات الأعمال والشباب والاستفادة من الخبرات في مجالات مختلفة منها القطاع السياحي والرياضي والشاطئي، وذلك بالتنسيق مع امال محمود رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بالإسماعيلية وحاتم العدوي رئيس مجلس شباب الأعمال، والمهندس سعيد شعيب عضو مجلس الإدارة وسكرتير الغرفة، محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئس لجنة العلاقات العامة.

أضاف الشافعي أن المنتدي  في نسخته الأولي يهدف إلي  تعزيز النمو الاقتصادى وفتح افاق جديده للاستثمار من خلال عدة محاور وهي دعم المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية لها وبخاصة المنتجات الزراعية، واهمها المانجو الاسمعلاوي المميز بجودته ومذاقه الفريد،  تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في  القطاعين الزراعى والصناعى.


يقام المنتدي  برعاية وحضور اللواء طيار ا.ح اكرم جلال محافظ الاسماعيلية، تتضمن جلساته حوار مفتوح مع رجال وسيدات الاعمال وشباب المستثمريين لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتأكيد علي  تقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة الي عقد حلقات نقاشية  مفتوحة بين الحضور من رؤساء وممثلو الغرف التجارية، ورجال وسيدات الأعمال، وشباب الأعمال،  وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ونشرها بشكل واسع، مؤكدًا على التزام المحافظة بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

واكد الشافعى ان المنتدي  الاقتصادي الاول بالإسماعيلية،  يعد منصه لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية مع التركيز علي تمكين المراة والشباب في ظل اهتمام القيادة السياسية بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المراه اقتصاديا لما له من تأثير مباشر علي التنمية المستدامة علي مختلف المستويات.

وتطلع الشافعي أن يتخذ المنتدي    طابعا دوليا مع بدء تحقيق أهدافه التصديرية  ليصبح حدثا دوليا ف دوراته القادمة بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويجذب الاستثمارات الاجنبية.

من جانبه أكد اللواء اركان حرب اكرم محمد جلال  محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، هي كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتوجيه الأنظار إليه؛ لتستفيد منه المحافظة كمنظومة وأبنائها كمستفيدين من الخدمات التي تقدمها القرية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية، حين قام بزيارتها مطلع أكتوبر الماضي، وعلى الفور أعطى توجيهات برفع كفاءتها، وتشكيل مجموعة عمل متكاملة لرصد مشكلات القرية والمتابعة المستمرة لبحث سبل التطوير بما يتماشى مع رؤية المحافظة.

وتضم القرية الأوليمبية بالإسماعيلية ١٤٠ غرفة فندقية، منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة، ٢ مطعم يتسع لعدد ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض ومكيفة الهواء، بالإضافة إلى صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى، قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فرد، ‏ ملعبين إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

واستضافت القرية الأوليمبية أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.

‏وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

ومن الجدير ذكره، أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا، منها حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية اللواء اكرم محمد جلال اكرم الشافعي اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول

تعاون بين الريف المصرى والبحوث الزراعية لإنتاج تقاوى هجين الخيار "حورس"

تعاون مصري ألماني

الزراعة: تعاون مصري ألماني في مجال صادرات المنتجات العضوية

لجنة النقل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية

اتحاد الغرف السياحية يبحث تطوير مركز تدريب السائقين بمدينة ١٥ مايو

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد