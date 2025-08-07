الشافعي يعلن عقد أول منتدي إقتصادي برعاية محافظ الإسماعيلية

أعلن أكرم الشافعي رئيس تجارية الإسماعيلية إستضافة القرية الأوليمبية بالمحافظة، لفاعليات منتدي الإسماعيلية الإقتصادي في نسخته الأولي تحت رعاية لواء طيار أ ح اكرم محمد جلال المحافظ، والمقام في التاسع من أغسطس الجاري، بحضور رؤساء وأعضاء الغرف التجارية وممثلي المجالس الإقتصادية لسيدات وشباب الأعمال، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية، بهدف تعزيز فرص الإستثمار وبخاصة الزراعي والذي تتميز به محافظة الاسماعيلية، كذلك فرص تمكين المرأة وتشجيع رائدات الأعمال والشباب والاستفادة من الخبرات في مجالات مختلفة منها القطاع السياحي والرياضي والشاطئي، وذلك بالتنسيق مع امال محمود رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بالإسماعيلية وحاتم العدوي رئيس مجلس شباب الأعمال، والمهندس سعيد شعيب عضو مجلس الإدارة وسكرتير الغرفة، محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئس لجنة العلاقات العامة.

أضاف الشافعي أن المنتدي في نسخته الأولي يهدف إلي تعزيز النمو الاقتصادى وفتح افاق جديده للاستثمار من خلال عدة محاور وهي دعم المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية لها وبخاصة المنتجات الزراعية، واهمها المانجو الاسمعلاوي المميز بجودته ومذاقه الفريد، تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في القطاعين الزراعى والصناعى.



يقام المنتدي برعاية وحضور اللواء طيار ا.ح اكرم جلال محافظ الاسماعيلية، تتضمن جلساته حوار مفتوح مع رجال وسيدات الاعمال وشباب المستثمريين لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتأكيد علي تقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة الي عقد حلقات نقاشية مفتوحة بين الحضور من رؤساء وممثلو الغرف التجارية، ورجال وسيدات الأعمال، وشباب الأعمال، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ونشرها بشكل واسع، مؤكدًا على التزام المحافظة بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين.

واكد الشافعى ان المنتدي الاقتصادي الاول بالإسماعيلية، يعد منصه لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية مع التركيز علي تمكين المراة والشباب في ظل اهتمام القيادة السياسية بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المراه اقتصاديا لما له من تأثير مباشر علي التنمية المستدامة علي مختلف المستويات.



وتطلع الشافعي أن يتخذ المنتدي طابعا دوليا مع بدء تحقيق أهدافه التصديرية ليصبح حدثا دوليا ف دوراته القادمة بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية ويجذب الاستثمارات الاجنبية.

من جانبه أكد اللواء اركان حرب اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، هي كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتوجيه الأنظار إليه؛ لتستفيد منه المحافظة كمنظومة وأبنائها كمستفيدين من الخدمات التي تقدمها القرية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية، حين قام بزيارتها مطلع أكتوبر الماضي، وعلى الفور أعطى توجيهات برفع كفاءتها، وتشكيل مجموعة عمل متكاملة لرصد مشكلات القرية والمتابعة المستمرة لبحث سبل التطوير بما يتماشى مع رؤية المحافظة.

وتضم القرية الأوليمبية بالإسماعيلية ١٤٠ غرفة فندقية، منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة، ٢ مطعم يتسع لعدد ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض ومكيفة الهواء، بالإضافة إلى صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى، قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فرد، ‏ ملعبين إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

واستضافت القرية الأوليمبية أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.

‏وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

ومن الجدير ذكره، أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا، منها حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء.