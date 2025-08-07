قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

رئيس جهاز الشيخ زايد تتفقد المشروعات الجارية بتوسعات المدينة ومحطة الصرف الرئيسية

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

تفقدت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، المشروعات الجاري تنفيذها بتوسعات المدينة ضمن القرار الجمهوري رقم 77 "زايد الجديدة"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

وشملت الجولة تفقد مدخل منطقة القرار الجمهوري رقم 77 من طريق وصلة دهشور، حيث يجري تنفيذ شبكة طرق رئيسية لربط المنطقة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة، ضمن خطة شاملة لربط المشروعات القومية المحيطة عبر شبكة طرق داخلية حديثة داخل الأراضي الواقعة ضمن حدود القرار.

كما تفقدت رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومرافقوها، أعمال تنفيذ رافع وخزان المياه بسعة 36,000 متر مكعب، إلى جانب متابعة تقدم أعمال البنية التحتية، والتي تضمنت تنفيذ خطوط الصرف الصحي بإجمالي أطوال 113,000 متر بأقطار من 200 مم حتى 1400 مم، وشبكة مياه الشرب بطول 88,000 متر بأقطار من 160 مم حتى 1200 مم بالإضافة إلى شبكة الري بطول 90,000 متر بأقطار من 160مم حتى 800 مم.

وأكدت المهندسة مروة حسين، ضرورة استكمال الأعمال بنفس الوتيرة والمعدلات الحالية، مع التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين من موجات الحرارة المرتفعة، وتوفير فترات راحة مناسبة أثناء ذروة درجات الحرارة، حرصًا على سلامتهم وسير العمل بكفاءة.

وفي السياق ذاته، تفقدت المهندسة مروة حسين أمين، ومسئولو الجهاز، محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي شرق المدينة، يرافقها مسئولو عدد من مسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز.

وخلال الجولة، تابعت رئيس الجهاز، سير العمل داخل المحطة، وكفاءة تشغيل الطلمبات وجاهزية وحدات الطوارئ والمولدات الكهربائية، مؤكدةً أهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة التشغيل لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.

كما شددت المهندسة مروة حسين، على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات فنية أو تشغيلية قد تؤثر على كفاءة أداء المحطة.

وأكدت حسين أهمية الجولات الميدانية، للوقوف على جاهزية المرافق الحيوية، والعمل على تطوير وتحسين أداء البنية التحتية، بما يواكب التوسعات العمرانية والخدمية التي تشهدها المدينة.

جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد وزير الاسكان والمرافق المهندس شريف الشربيني احبار مصر مال واعمال المجتمعات العمرانية الجديدة وصلة دهشور المهندسة مروة حسين أمين أعمال البنية التحتية المشروعات القومية

