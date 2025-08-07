قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً
أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اقتصادي يكشف موقف الدولار من الارتفاع خلال الفترة المقبلة

الدولار
الدولار
محمد البدوي

أكد محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن المرحلة القادمة من الاقتصاد المصري يجب أن تركز على الصناعة ثم التصدير.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن الصناعة المصرية يجب أن تعتمد على قيمة مضافة محلية كبيرة، وليس فقط على استيراد مكونات صغيرة.

وأشار إلى أن زيادة المكون المحلي في الصناعة ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على الدولار، وخلق إيرادات دولارية مستدامة، بالإضافة إلى إحلال الواردات.


وفي رده على سؤال حول التناقض الظاهري بين حديث الحكومة عن خفض الأسعار ورفعها لأسعار الغاز على المصانع، أوضح عبد الرحيم أن هذا القرار ليس تناقضًا، بل هو جزء من إدارة الأزمات.

 ذروة الاستهلاك في فصل الصيف

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت هذا القرار المؤلم لضمان استمرار توفير الكهرباء للمنازل، في ظل ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، لتجنب النتائج الكارثية لانقطاع الكهرباء، والتي حدثت في السابق وأدت إلى خسائر كبيرة في البورصة وقطاعات أخرى.
 

وأكد عبد الرحيم أن الحكومة المصرية نجحت بشكل كبير في إدارة أزمة الكهرباء هذا العام، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار السوق والبورصة.

وأضاف أن الهدف من رفع أسعار الغاز على المصانع هو تحميل جزء من التكلفة عليها، لتجنب عجز الموازنة العامة، ولضمان استدامة الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتوقع عبد الرحيم أن سعر الدولار سيستقر في النصف الثاني من عام 2025، مع هامش صعود أو هبوط لا يتجاوز 5%.

 سياسات الحكومة الاقتصادية

 وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعود إلى نجاح سياسات الحكومة الاقتصادية، والتي تهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم. كما توقع أن يتم خفض سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، وهو ما يعد أمرًا صحيًا وحيويًا لتحفيز الاستثمار.

الصناعة أسعار الغاز إدارة الأزمات الحكومة خفض الأسعار الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرص في الطب والأسنان والهندسة.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية 2025

البابا تواضروس

5 مشاهد مكانية في حياة القديس أثناسيوس.. البابا يلتقي خدام كنائس الخليج|صور

وزير العمل

إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهم أحكام القانون

بالصور

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

دراسة صادمة.. نظامك الغذائي قد يقودك إلى الاكتئاب والرجال الأكثر تضررًا

الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب
الرجيم القاسي قد يصيبك بالأكتئاب

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد