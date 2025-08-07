قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

32 لاعبا بالمجموعة الثانية لمعسكر منتخب مصر 2007

وائل رياض
وائل رياض
القسم الرياضي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، عن أسماء 32 لاعبًا للدخول في المعسكر الثاني خلال الفترة من 9 حتى 14 أغسطس الجاري في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار التحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة. 

وجاء قائمة منتخب مصر كالتالي : 

حراسة المرمى: إياد تامر (الأهلي)، مصطفى سامي (المقاولون العرب)، مصطفى البشير (إنبي)، مروان ناصر (بيراميدز).

خط الدفاع: محمد الأمين (بتروجيت)، عبد الله بدير (بيراميدز)، يوسف "شيكا" (بيراميدز)، معتز حامد (بيراميدز)، إياد مدحت (الأهلي)، محمد عاطف (الأهلي)، محمد عبد البصير (إنبي)، أدهم أحمد (المقاولون العرب)، فارس رشاد (طنطا)، محمد عوض (زد)، ماهر خالد (سيراميكا كليوباترا)، سفيان محمد (الاتحاد السكندري).

خط الوسط: محمود فيصل (إنبي)، عمرو العزب (إنبي)، عمرو خالد (زد)، إبراهيم عبد الفتاح (زد)، يوسف نادر (طلائع الجيش)، علي عاطف (طلائع الجيش)، عمرو ثروت (المقاولون العرب)، أدهم كريم (الجونة)، ياسين عاطف (الأهلي)، عمر أحمد السيد (بيراميدز)، محمود صلاح (غزل المحلة)، حسام عاشور (الزمالك).

خط الهجوم: محمد هيثم (الأهلي)، مصطفى غلوش (إنبي)، يوسف صابر (المقاولون العرب)، عمر أشرف خضر (الإسماعيلي).

منتخب مصر وائل رياض الأهلي الزمالك وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

محمد رمضان

مش بنعمل دوشة.. محمد رمضان في أحدث ظهور له

مصطفي كامل والكينج محمد منير

مصطفى كامل: الكينج محمد منير بصحة جيدة ويتواجد في منزله

زهرة رامي

زهرة رامي تكشف عن تأثرها بحلقة محمد عبد العاطي عليها

بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد