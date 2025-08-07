32 لاعبا بالمجموعة الثانية لمعسكر منتخب مصر 2007

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة وائل رياض، عن أسماء 32 لاعبًا للدخول في المعسكر الثاني خلال الفترة من 9 حتى 14 أغسطس الجاري في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار التحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة.

وجاء قائمة منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمى: إياد تامر (الأهلي)، مصطفى سامي (المقاولون العرب)، مصطفى البشير (إنبي)، مروان ناصر (بيراميدز).

خط الدفاع: محمد الأمين (بتروجيت)، عبد الله بدير (بيراميدز)، يوسف "شيكا" (بيراميدز)، معتز حامد (بيراميدز)، إياد مدحت (الأهلي)، محمد عاطف (الأهلي)، محمد عبد البصير (إنبي)، أدهم أحمد (المقاولون العرب)، فارس رشاد (طنطا)، محمد عوض (زد)، ماهر خالد (سيراميكا كليوباترا)، سفيان محمد (الاتحاد السكندري).

خط الوسط: محمود فيصل (إنبي)، عمرو العزب (إنبي)، عمرو خالد (زد)، إبراهيم عبد الفتاح (زد)، يوسف نادر (طلائع الجيش)، علي عاطف (طلائع الجيش)، عمرو ثروت (المقاولون العرب)، أدهم كريم (الجونة)، ياسين عاطف (الأهلي)، عمر أحمد السيد (بيراميدز)، محمود صلاح (غزل المحلة)، حسام عاشور (الزمالك).

خط الهجوم: محمد هيثم (الأهلي)، مصطفى غلوش (إنبي)، يوسف صابر (المقاولون العرب)، عمر أشرف خضر (الإسماعيلي).