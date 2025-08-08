قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تضرب بقوة .. عقوبات ضد 18 كياناً بتهمة تمكين إيران من كسر الحصار المالي
معركة القرار في تل أبيب.. زامير يتحدى نتنياهو ويرفض الاحتلال الكامل لـ غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف سيتم حصر شقق الإيجار القديم؟
مكتب نتنياهو يعلن موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة سيطرة الجيش على غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سعر الذهب اليوم 8-8-2025
بدءًا من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
قمة الكفر.. نسرين طافش ترد على منتقدي أدائها للعمرة
أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس
واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رمزي عودة: احتلال غزة قرار غير عقلاني وتكاليفه باهظة على إسرائيل

غزة
غزة
هاني حسين

قال الدكتور رمزي عودة، أمين عام الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، إن الحديث المتداول في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول احتمال اجتياح قطاع غزة بالكامل، يشير إلى خيار «غير عقلاني»، نظرًا لما قد يتكبده جيش الاحتلال من خسائر فادحة، سواء على الصعيدين العسكري أو السياسي.

وأوضح عودة، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي عل  قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التكاليف العسكرية المباشرة لاجتياح غزة ستكون مرتفعة للغاية، متوقعًا مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين نتيجة للقتال في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، حيث لا يمتلك الجيش الإسرائيلي الأفضلية ذاتها التي يتمتع بها في الحروب التقليدية ضد الجيوش النظامية.

وأضاف أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي مُدرب على خوض المعارك باستخدام الطيران والمركبات الثقيلة والصواريخ، لكن القتال في بيئة مدنية، بين خيام وتجمعات سكنية، يجعله مكشوفًا لنيران المقاومة، ما يزيد من حجم الخسائر المحتملة».

وأشار إلى أن الاجتياح سيطال مناطق مكتظة مثل غزة ودير البلح وخان يونس، إلى جانب منطقة المواصي، التي تضم وحدها نحو 600 ألف نسمة، مؤكدًا أن الاحتلال سيتحمل حينها مسؤولية قانونية وأخلاقية أمام المجتمع الدولي لتوفير الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وهي التزامات لا ترغب إسرائيل بتحملها، كما أنها لم تقدمها سابقًا في الضفة الغربية.

وفي ما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال قيام نتنياهو بهذه الخطوة، قال عودة إن «ترامب يحاول التهرب من الإجابة الحاسمة، ويرمي بالكرة في ملعب نتنياهو، في محاولة للضغط على حماس للقبول باتفاق هدنة»، مشيرًا إلى أن ترامب تناسى ما دفعته الولايات المتحدة من دعم عسكري لإسرائيل، في مقابل حديثه عن مساعدات إنسانية.

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الاحتلال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لبعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

البلوجر مداهم

بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"

الايجار القديم

تعديلات الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر فورًا قبل مهلة الـ7 سنوات

ترشيحاتنا

سيارات 2025

5 سيارات للبنات في السعودية موديل العام.. أسعار ومواصفات

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 كسر زيرو بهذا السعر

هيونداي توسان 2025

سعر توسان 2025 كسر زيرو أعلى فئة.. سوق المستعمل

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد