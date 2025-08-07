قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة

حسن رضوان

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات نشر مقاطع خادشة للحياء عد القاء  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

عقوبات نشر مقاطع خادشة للحياء مقاطع خادشة للحياء منصة التيك توك ألفاظا خادشة وزارة الداخلية

