القبض على البلوجر طارق بلاك ويل بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة.

ورد عدد من البلاغات ضد طارق بلاك ويل، صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) ، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.