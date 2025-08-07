قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
أخبار العالم

فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات حصرية لشبكة فوكس نيوز الأمريكية – لم تذع بعد بشكل كامل – عن نية حكومته فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، في ما يبدو تأكيدًا للنية المعلنة سابقًا بابتلاع القطاع بالكامل، لكنه زعم أن إسرائيل "لا تريد الاحتفاظ بالقطاع أو حكمه" بعد الاحتلال.

تصريحات متضاربة

وقال نتنياهو في مقتطفات عاجلة بثتها الشبكة: “ننوي السيطرة على غزة بالكامل، لكننا لا نرغب في الاحتفاظ بها أو حكمها”.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العدوانية والقصف الإسرائيلي علي القطاع منذ أكثر من عشرة أشهر، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومطالبات متزايدة بوقف إطلاق النار.

وتظهر تصريحات نتنياهو تناقضًا مستمرًا في الموقف الإسرائيلي، إذ لم توضح تل أبيب حتى الآن بديلاً واضحًا لحكم ما بعد حماس في غزة، خاصة بعد رفض السلطة الفلسطينية العودة للقطاع في ظل الاحتلال العسكري.

السياق السياسي

تتزامن هذه التصريحات مع تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل والولايات المتحدة بشأن مستقبل غزة، وفشل كل المبادرات المطروحة حتى الآن في التوصل إلى حل دائم أو مؤقت لإدارة القطاع.

ويتوقع أن تثير هذه التصريحات، حال بث المقابلة كاملة، ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة، لا سيما وأنها تشير إلى نية احتلال فعلي قد يمتد لأجل غير معلوم، رغم النفي الإسرائيلي المستمر لنوايا "إعادة احتلال غزة".

حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية خطة واضحة لـ"اليوم التالي" في غزة. ويرجح أن تتسبب تصريحات نتنياهو في تعقيد مساعي التهدئة، خاصة مع إصرار حماس على انسحاب شامل وغير مشروط، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار.

وأضاف رئيس وزارء حكومة الاحتلال في تصريحاته لشبكة لفوكس نيوز “نريد تسليم غزة لقوات عربية لا تهددنا”.

