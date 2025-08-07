قصور الثقافة تكرّم مبدعي الأقاليم وتحتفي بالسويس.. ومسرحية جديدة تنطلق على مسرح السامر

في أسبوع ثقافي حافل، نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي عكست توجه وزارة الثقافة نحو دعم الحراك الأدبي والفني في مختلف المحافظات، وتحقيق العدالة الثقافية، تنوعت الأنشطة بين تكريم المبدعين، والاحتفال بالمناسبات الوطنية، وإطلاق عروض مسرحية جديدة، تحت إشراف إدارات فنية وثقافية متخصصة، ورعاية مباشرة من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

تكريم الفائزين في النشر الإقليمي بروض الفرج

في قصر ثقافة روض الفرج، أُقيمت احتفالية مميزة لتكريم الفائزين بجوائز مسابقة النشر الإقليمي لعام 2024، بحضور نخبة من قيادات الهيئة والمبدعين، بينهم الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة، والشاعر د. مسعود شومان، والشاعر عبده الزراع، والدكتورة ابتهال العسلي، ومحمد الشحات.

وأعرب ناصف في كلمته عن فخره بالمشروع، واصفًا النشر الإقليمي بـ"رغيف الخبز الثقافي المصري الحقيقي"، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في دعمه، كونه منصة لاكتشاف المواهب الأدبية من قلب الأقاليم. كما أعلن عن إطلاق جوائز جديدة، من بينها "جائزة الثقافة الجماهيرية" بقيمة 100 ألف جنيه، لدعم الإبداع في الأدب والفنون.

من جانبه، أشار د. مسعود شومان إلى أن المشروع مرّ بمراحل متعددة حتى أصبح ركيزة أساسية في المشهد الثقافي، مع إعادة إطلاق برنامج "حفل توقيع" لربط الكُتاب بجمهورهم في المحافظات، ورفع ميزانية طباعة الكتب الصادرة عنه.

وشمل الحفل عرضًا لفيلم وثائقي بأسماء الفائزين وأعمالهم، وتكريمًا لهم، وكان من أبرزهم، شعر الفصحى: محمد عكاشة عن ديوان “كيف تربي سحابة”، شعر العامية: محمد قطب عن ديوان “ممنوع من السمر قبل ما تموت ضُحى الدنيا الوحيدة”، الرواية: كمال عقوقة عن “كوش مملكة الذهب”، القصة القصيرة: أيمن غريب عن مجموعة “للعشق موسم”، الدراسات النقدية: السيد الصوري عن "مظاهر التفاعل بين الرواية العربية وفنونها السمعية والبصرية".

كما تم تكريم مجلة "أوراق ثقافية" كأفضل إصدار إقليمي، إلى جانب لجان التحكيم التي ضمت نخبة من أبرز النقاد والأدباء.

السويس تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

وفي إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة لافتتاح قناة السويس الجديدة، نظّمت الهيئة فعاليات فنية وثقافية مبهجة في ممشى أهل السويس وقصر ثقافة السويس، تحت شعار "قناة السويس الجديدة شريان حياة".

قدمت فرقة كورال قصر ثقافة السويس وفرقة الآلات الشعبية عروضًا وطنية وتراثية ألهبت مشاعر الحضور، تخللتها ورش رسم للأطفال وأعمال تشكيلية عبّر فيها الفنانون عن رمزية القناة كمشروع وطني ضخم. جاءت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بقيادة د. شعيب خلف، وتنفيذ هويدا طلعت.

"حب من طرف حامد" على مسرح السامر

وعلى خشبة مسرح السامر بالعجوزة، تنطلق الأحد المقبل أولى ليالي العرض المسرحي "حب من طرف حامد"، في إطار خطة الهيئة لدعم المسرح الإقليمي. العرض مستوحى من المسرحية الفرنسية الكوميدية "لعبة الحب والمصادفة"، ويقدَّم في قالب غنائي استعراضي، تأليف محمد جمال، وإخراج سهى العزبي.

يشارك في البطولة نخبة من الفنانين، منهم: ميدو عادل، خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، ميرال شفيق، وآخرون. ويستمر العرض لمدة أسبوعين، تحت إشراف الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وإنتاج فرقة السامر المسرحية بقيادة محمد النبوي.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة لدعم الثقافة الجماهيرية، وتكريس مبدأ أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن في كل ربوع الوطن.