تقديرا للموقف المصري.. صحفي يكشف سبب اختيار رئيس الحكومة السودانية القاهرة كأول زيارة له

قال الكاتب الصحفي أحمد إمبابي إن زيارة رئيس الوزراء السوداني تحمل العديد من الرسائل، فهي زيارة نوعية كونها أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء السوداني المدني، كما أنه أول مدني يتولى حكومة السودان منذ اندلاع الحرب منتصف عام 2023 وحتى الآن.

وأوضح «إمبابي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» والمذاع عبر قناة dmc أن رئيس الحكومة السودانية تم اختياره من قبل مجلس السيادة السوداني في شهر مايو الماضي، وتلك هي أول جولة خارجية له.

تقدير الموقف المصري

وأكد على أن معنى اختيار رئيس الحكومة السودانية القاهرة تحمل العديد من المعاني المهمة، أولاها أنها تقدير الموقف المصري الداعم والمساند طوال الوقت للشرعية في السودان، لافتا إلى أن الموقف المصري ثابت تجاه ما يحدث في السودان، وهو قائم على مجموعة من المحددات أولها الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية ودعم المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش السوداني.

وأوضح أن هناك رسالة تقدير الموقف المصري الداعم للسودان منذ أزمة الحرب الأخيرة، كما أن البعد الآخر هو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص المصري على استقرار المؤسسات الوطنية في السودان في ظروف وتوقيت هام.