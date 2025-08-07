محام يتعهد بإجراء قانوني ضد فنانة شهيرة بسبب ألفاظها

قال المحامي هيثم بسام إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد فنانة شهيرة تدعى ب.ط لقيامها بنشر فيديوهات ضد قيم وأخلاق المجتمع المصري.

واضاف المحامي أن الفيديو اللي نشرته الفنانة تحدثت فيه بطريقة غير جيدة واستخدمت ألفاظ غريبة علي المجتمع المصري وأنه تتبع نفس اسلوب البلوجرز في التشهير والاساء لقيم المجتمع المصري مؤكدا أنها لا تختلف عنهم

كما قررت جهات التحقيق حبس البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

جاء ذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، وتبين أنها مقيمة بالجيزة، لها معلومات جنائية، وبحوزتها كمية من مخدرى “الحشيش – البودر”.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.