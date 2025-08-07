قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
حوادث

محام يتعهد بإجراء قانوني ضد فنانة شهيرة بسبب ألفاظها

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

قال المحامي هيثم بسام إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد فنانة شهيرة تدعى ب.ط لقيامها بنشر فيديوهات ضد قيم وأخلاق المجتمع المصري.

واضاف المحامي أن الفيديو اللي نشرته الفنانة تحدثت فيه بطريقة غير جيدة واستخدمت ألفاظ غريبة علي المجتمع المصري وأنه تتبع نفس اسلوب البلوجرز في التشهير والاساء لقيم المجتمع المصري مؤكدا أنها لا تختلف عنهم 

كما قررت جهات التحقيق حبس البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

جاء ذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، وتبين أنها مقيمة بالجيزة، لها معلومات جنائية، وبحوزتها كمية من مخدرى “الحشيش – البودر”. 

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

بلاغ بلوجر القبض علي بلوجر بلاغ ضد فنانة

ليلي علوي
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
فوائد صحية لإستخدام الكمون
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
