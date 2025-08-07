بلاغ ضد سلمى الرحالة لإهانة قيم المجتمع

قال المحامي وحيد كيلاني إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد البلوجر سلمي الرحالة لاتهامها بإهانة القيم المجتمعية.

واضاف المحامي في بلاغه أن سلمى ارتكبت جرائم بالمخالفة لأحكام المواد 302، 303، 306 و308 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب المادة 98 (و) من قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الكراهية وازدراء فئة مجتمعية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر موكا موكا الشهيرة على منصة التيك توك بسبب قيامها بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة.

جاء ذلك بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة، وتبين أنها مقيمة بالجيزة، لها معلومات جنائية، وبحوزتها كمية من مخدرى “الحشيش – البودر”.

وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.