من المالديف.. أحدث ظهور لـ إسراء عبدالفتاح

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام بصور جديدة لها من المالديف.

إطلالة إسراء عبدالفتاح في المالديف



تألقت إسراء عبدالفتاح في الصور بإطلالة أنيقة مناسبة للأجواء حولها، حيث ارتدت فستان قصير باللون الأبيض.

انتعلت حذاء صيفي باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، تركت خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

