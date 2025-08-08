مصطفى فتحي يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية لزوجته



احتفل مصطفى مصطفى فتحي، لاعب نادي بيراميدز، بعيد زواجه، موجّهًا رسالة رومانسية إلى زوجته بهذه المناسبة الخاصة.

ونشر مصطفى فتحي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورًا تجمعه بزوجته، وعلّق عليها قائلًا: "عيد زواج سعيد يا حبيبتي.. 6 سنين، العمر كله مع بعض، وربنا يخليكي ليا".



وكان كثف نادي الزمالك مفاوضاته مع مصطفى فتحي لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد، والمفاجأه أن اللاعب رحب بالعودة للنادي الأبيض، ولكن نادي بيراميدز يرفض فكرة رحيله مطلقًا.

وكشفت مصادر أن مصطفى فتحي لديه قلق من عدم المشاركة بعد التعاقد مع البرازيلي إيفرتون.