مصطفى فتحي يرحب بالانضمام للزمالك وربيراميدز يرفض

كثف نادي الزمالك مفاوضاته مع مصطفى فتحي لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد، والمفاجأه أن اللاعب رحب بالعودة للنادي الأبيض، ولكن نادي بيراميدز يرفض فكرة رحيله مطلقًا.

ومصطفى فتحي لديه قلق من عدم المشاركة بعد التعاقد مع البرازيلي إيفرتون.

خالد الغندور يرد على منتقدي إطلالته ببدلة لبني في حفل بيراميدز

عبّر الإعلامي الرياضي خالد الغندور عن استيائه من الانتقادات التي طالته بسبب ارتدائه بدلة باللون اللبني خلال حضوره إحدى المناسبات، مشيرًا إلى أن بعض المتابعين ربطوا بين لون البدلة وفريق بيراميدز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":

"تخيل لما أروح حفلة ببدلة لبني جميلة، والحمد لله ظهرت بيها في أكتر من مكان، والتافهين يقولوا لابسها عشان بيراميدز بيلبس لبني. أقسم بالله أول مرة آخد بالي لما صفحات بير السلم قالت الكلام ده."



حرص الاعلامي خالد الغندور علي تهنئة بيراميدز و حضور أحتفاليه الفريق بمناسبة فوزهم بدوري أبطال أفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :حضرت احتفالية نادي بيراميدز بمناسبة فوزهم بدوري أبطال أفريقيا ،ألف مبروك لبيراميدز اللي رفع اسم الكرة المصرية و حافظ علي بقاء البطولة في مصر بعد الفوز علي صن داونز



و نظم نادي بيراميدز، أمس الإثنين، احتفالية كبرى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، احتفاءً بتتويج فريق الكرة الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد، المقرر له يوم 8 أغسطس الجاري.

وتأتي هذه الاحتفالية تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه بيراميدز بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليحصد اللقب القاري للمرة الأولى في مسيرته.

ويشهد الحفل حضور مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني للفريق، واللاعبين، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في إدارة الكرة بمصر، والوطن العربي، وأفريقيا، والعالم، بالإضافة إلى نخبة من نجوم وأساطير اللعبة في مصر والقارة السمراء.



