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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يهنئ أبطال مسرح 23 يوليو بالمحلة ويشيد بإبداع أبناء المحافظة من ذوي الهمم

مواهب الغربية
مواهب الغربية
الغربية أحمد علي

هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فرقة «ضي القلوب» للفنون الشعبية لذوي الهمم، التابعة لمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى بفرع ثقافة الغربية، بمناسبة فوزها بالمركز الأول مناصفة في جائزة محمود رضا الاستعراضية، خلال حفل ختام الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، الذي أقيم برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت شعار «10 سنين سعادة وحب»، بمشاركة 54 دولة عربية وأجنبية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأعرب محافظ الغربية عن خالص فخره واعتزازه بأعضاء الفرقة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد ما يمتلكه أبناء المحافظة من ذوي الهمم من مواهب وقدرات وإرادة قادرة على الوصول إلى منصات التتويج، مشيدًا بما قدمته الفرقة من عروض استعراضية متنوعة مستوحاة من التراث المصري، وموجهًا التهنئة لأعضاء الفرقة ومدربيها ومشرفيها، مؤكدًا أن أبناء الغربية يواصلون تحقيق الإنجازات ورفع اسم محافظتهم في مختلف المحافل، وأن دعم مواهب أبنائنا من ذوي الهمم وتمكينهم من التعبير عن قدراتهم وإبداعاتهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مسرح 23 يوليو المحلة مواهب

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