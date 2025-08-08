أيمن يونس: الزمالك بحاجة لشخصية قوية.. وفيريرا يملك المرونة اللازمة

أكد أيمن يونس، لاعب الزمالك السابق، أن المهمة الأكبر التي تنتظر المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا مع القلعة البيضاء، هي إعادة بناء شخصية الفريق، مشددًا على أن الزمالك يعاني منذ فترة من غياب هويته داخل الملعب.



وأوضح يونس، خلال تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن المدير الرياضي جون إدوارد قام بتجهيز الفريق بشكل جيد، من خلال ضم 10 لاعبين يمتلكون صفات شخصية قوية، ما يسهّل مهمة المدرب في إعادة تشكيل ملامح الفريق.

وأضاف: "فيريرا مدرب يمتلك مرونة كبيرة في إدارة المباريات، لكنه بحاجة لوقت لإعادة زرع الثقة والانضباط داخل صفوف الزمالك، واستعادة الشخصية الحقيقية للفريق".

وأشار يونس إلى أن مركز حراسة المرمى كان أحد أبرز نقاط الضعف في الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما استدعى التدعيم فيه بشكل خاص.