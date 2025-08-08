قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تضرب بقوة .. عقوبات ضد 18 كياناً بتهمة تمكين إيران من كسر الحصار المالي
بعد تصديق الرئيس السيسي.. كيف سيتم حصر شقق الإيجار القديم؟
مكتب نتنياهو يعلن موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة سيطرة الجيش على غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
معركة القرار في تل أبيب.. زامير يتحدى نتنياهو ويرفض الاحتلال الكامل لـ غزة
سعر الذهب اليوم 8-8-2025
بدءًا من اليوم.. الاتحاد الأوروبي يقلب موازين الصحافة بقانون جديد
قمة الكفر.. نسرين طافش ترد على منتقدي أدائها للعمرة
أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس
واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: الزمالك بحاجة لشخصية قوية.. وفيريرا يملك المرونة اللازمة

ايمن يونس
ايمن يونس
منار نور

أكد أيمن يونس،  لاعب الزمالك السابق، أن المهمة الأكبر التي تنتظر المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا مع القلعة البيضاء، هي إعادة بناء شخصية الفريق، مشددًا على أن الزمالك يعاني منذ فترة من غياب هويته داخل الملعب.


وأوضح يونس، خلال تصريحات لقناة "أون سبورت"، أن المدير الرياضي جون إدوارد قام بتجهيز الفريق بشكل جيد، من خلال ضم 10 لاعبين يمتلكون صفات شخصية قوية، ما يسهّل مهمة المدرب في إعادة تشكيل ملامح الفريق.

وأضاف: "فيريرا مدرب يمتلك مرونة كبيرة في إدارة المباريات، لكنه بحاجة لوقت لإعادة زرع الثقة والانضباط داخل صفوف الزمالك، واستعادة الشخصية الحقيقية للفريق".

وأشار يونس إلى أن مركز حراسة المرمى كان أحد أبرز نقاط الضعف في الفريق خلال الفترة الماضية، وهو ما استدعى التدعيم فيه بشكل خاص.

ايمن يونس الزمالك الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

تنسيق الجامعات 2025

الطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات مفاجئة لبعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية رسميًا

الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

البلوجر مداهم

بعد تورطه في غسل 65 مليون جنيه.. القصة الكاملة في التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر "مداهم"

ترشيحاتنا

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

مشاكل البشرة

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

سرطان الحنجرة

احترس.. أعراض شائعة تكشف سرطان الحنجرة

بالصور

بالكاش مايوه.. ليلى علوي تخطف الأنظار على البحر

ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر
ليلي علوي علي البحر

معلومات عن خالد الرسام بلوجر اللايفات الخادشة للحياء

خالد الرسام
خالد الرسام
خالد الرسام

حلوة وحادقة .. اعرف فوائد الحمص الصحية

الحمص
الحمص
الحمص

هتظبط النفسية والصحة والطاقة وببلاش.. اعرف عادة خارقة تغير حياتك 180 درجة

المشي
المشي
المشي

فيديو

رنا سماحة مع تقى الجيزاوي

رنا سماحة: والدتي سبب دخولي ستار أكاديمي .. وأتمنى مشاركة شيرين ديو غنائي | حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد