أحمد عبد القادر يضغط لحسم مستقبله مع الأهلي

قال الناقد الرياضي أسامة فؤاد، إن أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، يبذل جهودا مكثفة خلال الفترة الحالية من أجل حسم موقفه مع الفريق، في ظل الغموض المحيط بمستقبله مع القلعة الحمراء.

وأوضح أسامة فؤاد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عبد القادر يطالب إدارة الأهلي بتحديد موقف واضح بشأن دوره في الفريق، مع انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأشار إلى أن اللاعب يبحث عن رؤية فنية واضحة من الجهاز الفني، لتحديد ما إذا كان سيستمر ضمن حسابات الفريق الأساسية أو سيتم الاستغناء عنه.