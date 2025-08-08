لن تظهر مجددا | الدوري الإنجليزي يتخلى عن شارات دعم المثليين

كشفت تقارير الصحف الإنجليزية عن فض الدوري الإنجليزي لكرة القدم الشراكة مع ستونوول وحملة “أربطة قوس قزح” الخيرية

وحسب تقرير تيلجراف البريطانية فإن الدوري الإنجليزي الممتاز أنهى شراكته مع ستونوول وحملة "أربطة قوس قزح" الخيرية.

وتخلى أغنى دوري في العالم عن شارات قوس قزح وسط خطط لإطلاق حملته الخاصة لدمج مجتمع الميم.

واتُخذت القرارات المتعلقة بشارات قوس قزح والركوع بعد أن أصبحت محل جدل خلال اجتماع قادة الأندية العشرين يوم الخميس.

وأنهى الدوري الانجليزي شراكة استمرت ثماني سنوات مع ستونوول، التي أطلقت حملة "أربطة قوس قزح" عام ٢٠١٣.

وأُبلغت صحيفة تليجراف البريطانية أن القرار اتُخذ في ظل تنامي الخبرة الداخلية في الدوري وأنديته.

وصرح مصدر لتيلجراف بأن هذا القرار سيُتخذ بشكل رسمي بعد مشاورات مع الأندية ومجموعات المشجعين وأصحاب المصلحة الآخرين، وأن التثقيف من خلال برامجها المجتمعية سيظل أيضًا أولوية.

أصبح الدوري الإنجليزي الممتاز أحدث منظمة رئيسية تقطع علاقاتها مع ستونوول في ظل دفاعها عن أيديولوجية النوع الاجتماعي التي قوّضها حكم المحكمة العليا هذا العام بشأن التعريف القانوني للمرأة بموجب قانون المساواة.

يأتي التخلي عن شارة قوس قزح بعد ثمانية أشهر من قيام مارك غويهي، مدافع منتخب إنجلترا وقائد كريستال بالاس والمسيحي المتدين، بكتابة عبارات "أحب يسوع" و"يسوع يحبك" على شارة ذراعه في مباراتين متتاليتين.

فعل غويهي ذلك مخالفًا قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الخاصة بملابس اللاعبين، وتلقى تذكيرًا بمسؤوليته عن اتباعها.

كما رفض سام مرسي، لاعب منتخب مصر وقائد فريق إبسويتش تاون المسلم، ارتداء شارة قوس قزح خلال الفترة نفسها، لكنه لم يتلقَّ أي تذكير واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بخلق "فوضى من جهتين".

واتفق قادة الأندية يوم الخميس على عدم استخدام شارة القيادة للترويج لحملات محددة، وأن تحمل شعار الدوري الإنجليزي الممتاز فقط.

بينما يستمر الركوع قبل مباريات محددة مرتبطة بحملة "لا مكان للعنصرية" في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد وقت قصير من إعلان اللاعبات عن توقفهن عن أداء هذه الإشارة عقب الإساءة العنصرية التي تعرضت لها المدافعة جيس كارتر في يورو 2025.