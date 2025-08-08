قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يستحوذ على ربع القيمة التسويقية للدوري المصري

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

استحوذ النادي الأهلي على ما يقارب من ربع القيمة التسويقية للدوري المصري ككل وذلك قبل انطلاق منافسات النسخة الجديدة من المسابقة.

ووصلت القيمة التسويقية للنادي الأهلي لنحو 38.35 مليون يورو مسجلا القيمة الأعلى بين أندية الدوري المصري فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني ب22.10 مليون يورو.

وحقق الأهلي نسبة استحواذ وصلت لـ  24.42%  من إجمالي القيمة التسويقية للدوري المصري أي ما يقارب ال25% .

يأتي ذلك بعد موسم انتقالات ناجح أجراه الأهلي وضم خلاله كلا من 


صفقات الأهلي الصيفية 


أحمد مصطفى زيزو (في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك).

محمد علي بن رمضان (قادماً من فرينكفاروزي المجري).

أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري (من سيراميكا كليوباترا).

محمود حسن تريزيجيه (من طرابزون سبور التركي).

باقي التعاقدات:
محمد شريف: انضم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الخليج السعودي.

محمد سيحا: حارس مرمى قادم من المقاولون العرب.

ياسين مرعي: مدافع شاب من صفوف نادي فاركو.

أليو ديانج: عاد إلى الفريق بعد نهاية فترة إعارته مع الخلود السعودي.

 

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

