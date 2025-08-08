مكتبة مصر العامة بالدقي تحتفل بوفاء النيل ببرنامج فني وثقافي

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المهندس حمدي السطوحي، والمعهد العالي للفنون الشعبية، احتفالية كبرى بمناسبة وفاء النيل، وذلك يوم الخميس 14 أغسطس، على ضفاف نهر النيل، وسط أجواء فنية وثقافية وترفيهية متنوعة تستهدف الكبار والصغار.

وتتضمن الفعاليات برنامجًا ثريًا للأطفال يبدأ بسلسلة من ورش الرسم والأشغال اليدوية، وورش الحكي عن النيل وأهمية الحفاظ على المياه، بالإضافة إلى معرض لعرض منتجات الأطفال على ضفاف النيل، كما يقام مهرجان لصناعة الزي الفرعوني والتصوير الفوتوغرافي في أجواء مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب زيارة ميدانية لمقياس النيل ليتعرف الأطفال عن قرب على تاريخه وأهميته في حياة المصريين قديمًا وحديثًا.

ويشمل البرنامج ندوة بعنوان "النيل بين الماضي والحاضر والمستقبل – نهر النيل شريان الحياة"، يقدمها المؤرخ والمحاضر الدكتور بسام السماع، ويديرها السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، حيث تتناول الندوة الجوانب التاريخية والحضارية والاقتصادية للنهر ودوره في تشكيل الهوية المصرية.

أما الحفل الفني لوفاء النيل، فيقدم باقة من الفقرات المميزة، منها عروض الفنون الشعبية التي تعكس التراث المصري، والأراجوز وخيال الظل للأطفال، إلى جانب فقرات غنائية طربية شرقية على ضفاف النهر، وفقرات خاصة يقدمها أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على قيم الدمج والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص مكتبة مصر العامة وصندوق التنمية الثقافية على تعزيز الوعي البيئي، وتعميق ارتباط الأجيال الجديدة بنهر النيل باعتباره مصدر الحياة وركيزة الحضارة المصرية عبر العصور، مع دمج الثقافة والفن والترفيه في تجربة مميزة على ضفاف النهر الخالد.