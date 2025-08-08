قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين خطة الكابينت باحتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة عليه
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة بالدقي تحتفل بوفاء النيل ببرنامج فني وثقافي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المهندس حمدي السطوحي، والمعهد العالي للفنون الشعبية، احتفالية كبرى بمناسبة وفاء النيل، وذلك يوم الخميس 14 أغسطس، على ضفاف نهر النيل، وسط أجواء فنية وثقافية وترفيهية متنوعة تستهدف الكبار والصغار.

وتتضمن الفعاليات برنامجًا ثريًا للأطفال يبدأ بسلسلة من ورش الرسم والأشغال اليدوية، وورش الحكي عن النيل وأهمية الحفاظ على المياه، بالإضافة إلى معرض لعرض منتجات الأطفال على ضفاف النيل، كما يقام مهرجان لصناعة الزي الفرعوني والتصوير الفوتوغرافي في أجواء مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، إلى جانب زيارة ميدانية لمقياس النيل ليتعرف الأطفال عن قرب على تاريخه وأهميته في حياة المصريين قديمًا وحديثًا.

ويشمل البرنامج ندوة بعنوان "النيل بين الماضي والحاضر والمستقبل – نهر النيل شريان الحياة"، يقدمها المؤرخ والمحاضر الدكتور بسام السماع، ويديرها السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، حيث تتناول الندوة الجوانب التاريخية والحضارية والاقتصادية للنهر ودوره في تشكيل الهوية المصرية.

أما الحفل الفني لوفاء النيل، فيقدم باقة من الفقرات المميزة، منها عروض الفنون الشعبية التي تعكس التراث المصري، والأراجوز وخيال الظل للأطفال، إلى جانب فقرات غنائية طربية شرقية على ضفاف النهر، وفقرات خاصة يقدمها أبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدًا على قيم الدمج والمشاركة المجتمعية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص مكتبة مصر العامة وصندوق التنمية الثقافية على تعزيز الوعي البيئي، وتعميق ارتباط الأجيال الجديدة بنهر النيل باعتباره مصدر الحياة وركيزة الحضارة المصرية عبر العصور، مع دمج الثقافة والفن والترفيه في تجربة مميزة على ضفاف النهر الخالد.

مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي صندوق التنمية الثقافية المهندس حمدي السطوحي وفاء النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

علي معلول

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: التفكير التصميمي نقلة نوعية بخدمات الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات

الطقس في مصر

مناطق شديدة الحرارة وأخرى بها أمطار .. حالة الطقس خلال الأيام القادمة

افتتاح معرض المستلزمات المدرسية بمحافظة السويس

بالتقسيط.. توفير المستلزمات المدرسية لأبناء العاملين بالبترول في السويس

بالصور

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد