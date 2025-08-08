يهمنا الإنسان.. شعار الملتقى الثقافي الـ21 لفتيات المحافظات الحدودية

تنطلق مساء غد السبت فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن أنشطة مشروع "أهل مصر" الذي يعد أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لدعم أبناء المناطق البعيدة والنائية. ويجمع الملتقى، الذي يحتضنه قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة حتى 15 أغسطس الجاري، فتيات وسيدات من سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسوان والشلاتين، في لقاء يجسد روح الانتماء ويحتفي بالموروث الثقافي، مع فتح آفاق جديدة للتمكين المعرفي والفني. ويقام الملتقى تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ليكون منصة للحوار والتدريب والإبداع، عبر برنامج ثري من الندوات والورش والأنشطة الميدانية التي تعكس رسالة الثقافة في بناء الإنسان وتعزيز قيم المواطنة.

يقام الملتقى برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر حتى منتصف الشهر الجاري، مستضيفًا فتيات من المحافظات الحدودية الست: الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر (الشلاتين، حلايب، أبو رماد)، مطروح، أسوان، إلى جانب مشاركة من محافظة القاهرة.

ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من اللقاءات التوعوية والثقافية التي تتناول قضايا مجتمعية واقتصادية وبيئية وتكنولوجية وصحية، من بينها تعزيز قيم الولاء والانتماء عبر المواطنة النشطة، وأهمية التحول الرقمي ودوره في التمكين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الصحة النفسية وأثر التعلم الرقمي في تمكين المرأة معرفيًا واقتصاديًا. كما يشهد الملتقى أمسية ثقافية بعنوان "دور المرأة في المجتمعات الحدودية ومساهمتها في الحفاظ على الموروث الثقافي".

وتتوزع الأنشطة على عدد من الورش الفنية والحرفية، مثل ورشة "أشغال المكرمية"، و"التطريز الوبري"، و"الإكسسوارات والحلي"، و"الخيامية"، إلى جانب ورشة للفن التشكيلي. كما تُقام ورش لاكتشاف المواهب في مجالات المسرح، والتصوير الفوتوغرافي، وكتابة الخبر الصحفي.

ويتخلل البرنامج زيارات ميدانية لأبرز معالم القاهرة، تشمل شارع المعز، وكالة الغوري، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة الثقافة والفنون، المسجد الكبير، ومبنى وزارة الثقافة، بما يمنح المشاركات فرصة للتعرف على ملامح الحضارة المصرية القديمة والحديثة.

ينفذ الملتقى من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي، المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للمرأة والفتاة، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع. ويأتي في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.